De Hollywood a la Casa Blanca: el feroz enfrentamiento entre Donald Trump y George Clooney

El presidente de Estados Unidos y el actor de Hollywood protagonizaron un dure cruce público con declaraciones cargadas de ironía, descalificaciones y pases de factura política. La historia de una amistad que ya no es tal.

Trump y Clooney supieron tener una relación amistosa en el pasado.

El duelo menos pensado se desató en la escena política de Estados Unidos entre el presidente republicano, Donald Trump y el actor de Hollywood George Clooney. En un cruce de ida y vuelta entre dos personajes que supieron ser amigos en el pasado, recrudeció cuando el mandatario ironizó con la flamante ciudadanía francesa del artista, y éste contestó enseguida: “Hay que volver a hacer grande a Estados Unidos. Vamos a empezar en noviembre, lanzó, en referencia a las elecciones de medio término de 2026.

Donald Trump recibió a Volodimir Zelenski.
Trump recibió a Zelenski con el eje en la guerra entre Rusia y Ucrania: "Progresamos mucho para el fin del conflicto"

El enfrentamiento comenzó hace varios años y tomó temperatura en los últimos días entre el Presidente y el ganador de dos premios Oscar (por Syriana como actor y Argo como productor). Ambos supieron tener una relación amistosa, pero el tiempo los puso en bandos contrarios y ahora se critican con más intensidad.

El cruce se reactivó cuando Clooney habló sin filtros sobre su vínculo con Trump antes la entrada del republicano a la escena política. “Lo conocía muy bien”, expresó el actor en una entrevista con Variety. “Me llamaba mucho y una vez intentó ayudarme a entrar en un hospital para ver a un cirujano de espalda. Lo veía en clubes y restaurantes. Es un gran tonto. Bueno, lo era... Todo eso cambió”, agregó.

En la entrevista, una de las estrellas de cine más taquilleras del país también criticó la decisión de ABC y CBS News de resolver demandas separadas interpuestas por Trump. "Si CBS y ABC hubieran impugnado esas demandas y hubieran dicho '¡Que se jodan!', no estaríamos donde estamos en el país". Además, añadió. "Esa es la pura verdad".

El presidente norteamericano recogió el guante y lanzó una dura crítica a la estrella del filme Jay Kelly en su discurso de Nochebuena. “Clooney obtuvo más publicidad por su política que por sus escasas y mediocres películas”, escribió el mandatario y recordó que “abandonó” a Joe Biden al instar al expresidente a retirarse de las elecciones de 2024. “No era una estrella de cine en absoluto, era simplemente un tipo normal que se quejaba constantemente del sentido común en política”, añadió Trump.

Además, publicó en Truth Social el miércoles: "­Buenas noticias! George y Amal Clooney, dos de los peores analistas políticos de todos los tiempos, se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia, que lamentablemente se encuentra en medio de un grave problema de criminalidad debido a una gestión absolutamente desastrosa de la inmigración", escribió Trump, en referencia a Clooney y su esposa, la abogada de derechos humanos Amal Clooney, quienes obtuvieron recientemente la ciudadanía francesa.

La polémica no quedó ahí, y el ganador de tres Globos de Oro se quedó con la última palabra y afirmó estar “completamente de acuerdo” con Trump en un punto clave. “Hay que volver a hacer grande a Estados Unidos. Vamos a empezar en noviembre”, en referencia a los comicios clave para el futuro del republicano.

