De Hollywood a la Casa Blanca: el feroz enfrentamiento entre Donald Trump y George Clooney El presidente de Estados Unidos y el actor de Hollywood protagonizaron un dure cruce público con declaraciones cargadas de ironía, descalificaciones y pases de factura política. La historia de una amistad que ya no es tal.







Trump y Clooney supieron tener una relación amistosa en el pasado.

El duelo menos pensado se desató en la escena política de Estados Unidos entre el presidente republicano, Donald Trump y el actor de Hollywood George Clooney. En un cruce de ida y vuelta entre dos personajes que supieron ser amigos en el pasado, recrudeció cuando el mandatario ironizó con la flamante ciudadanía francesa del artista, y éste contestó enseguida: “Hay que volver a hacer grande a Estados Unidos. Vamos a empezar en noviembre”, lanzó, en referencia a las elecciones de medio término de 2026.

El enfrentamiento comenzó hace varios años y tomó temperatura en los últimos días entre el Presidente y el ganador de dos premios Oscar (por Syriana como actor y Argo como productor). Ambos supieron tener una relación amistosa, pero el tiempo los puso en bandos contrarios y ahora se critican con más intensidad.

Clooney Sandler George Clooney y Adam Sandler en la reciente "Jay Kelly". El cruce se reactivó cuando Clooney habló sin filtros sobre su vínculo con Trump antes la entrada del republicano a la escena política. “Lo conocía muy bien”, expresó el actor en una entrevista con Variety. “Me llamaba mucho y una vez intentó ayudarme a entrar en un hospital para ver a un cirujano de espalda. Lo veía en clubes y restaurantes. Es un gran tonto. Bueno, lo era... Todo eso cambió”, agregó.

En la entrevista, una de las estrellas de cine más taquilleras del país también criticó la decisión de ABC y CBS News de resolver demandas separadas interpuestas por Trump. "Si CBS y ABC hubieran impugnado esas demandas y hubieran dicho '¡Que se jodan!', no estaríamos donde estamos en el país". Además, añadió. "Esa es la pura verdad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TrumpTruthOnX/status/2006486508463862252&partner=&hide_thread=false Good News! George and Amal Clooney, two of the worst political prognosticators of all time, have officially become citizens of France which is, sadly, in the midst of a major crime problem because of their absolutely horrendous handling of immigration, much like we had under… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) December 31, 2025 El presidente norteamericano recogió el guante y lanzó una dura crítica a la estrella del filme Jay Kelly en su discurso de Nochebuena. “Clooney obtuvo más publicidad por su política que por sus escasas y mediocres películas”, escribió el mandatario y recordó que “abandonó” a Joe Biden al instar al expresidente a retirarse de las elecciones de 2024. “No era una estrella de cine en absoluto, era simplemente un tipo normal que se quejaba constantemente del sentido común en política”, añadió Trump.