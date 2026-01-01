1 de enero de 2026 Inicio
Tragedia en Palermo: un jubilado quedó con el 70% de su cuerpo quemado tras un incendio provocado por un ventilador

El hecho ocurrió esta tarde y la víctima debió ser trasladada de urgencia al Hospital Álvarez, con severas quemaduras. Además, cuatro personas más debieron ser asistidas por el SAME.

El jubilado de 70 años pelea por su vida en el Hospital Álvarez.

Un trágico incendio en el barrio porteño de Palermo dejó, esta tarde, el saldo de cinco personas heridas, entre ellas un jubilado con el 70% de su cuerpo quemado, que pelea por su vida en el Hospital Álvarez. Según la información oficial, el foco ígneo surgió por la explosión de un ventilador.

Suiza: decenas de muertos en un incendio en plena fiesta de Año Nuevo

El hecho ocurrió en el quinto piso del departamento ubicado en Alte. Francisco Seguí al 1191, entre avenida Gaona y Coronel Apolinario Figueroa, donde rápidamente acudieron seis móviles de emergencia y los Bomberos. Fueron cinco pacientes atendidos por el SAME, cuatro hombres y una mujer.

"La víctima tiene 70 años y está siendo intensamente asistido por el personal médico. El hombre tuvo quemaduras de gravedad y se encuentra en el shockroom peleando por su vida", informó Diego Gabriele, en Argenzuela. Además, añadió: "Están haciendo un esfuerzo muy importante para salvarle la vida. Es un porcentaje del cuerpo con quemaduras graves realmente importante".

"Fíjense como se inicia todo, con un ventilador, un problema eléctrico en un ventilador y que deriva en este incendio. Sobrecalentó, claramente sobrecalentó el ventilador e inmediatamente comienza a prenderse fuego a partir de ese desperfecto eléctrico y el ambiente se vuelve un verdadero infierno", sumó.

Los cuatro hombres y la mujer que resultaron afectados son mayores de edad y no fue necesario el uso de medios aéreos y el operativo se desarrolló sin que se reportaran otras derivaciones hospitalarias. El incendio fue controlado tras una rápida labor de los equipos que trabajaron en el edificio, lo que permitió evitar la propagación de las llamas a otras unidades y evacuar de manera preventiva a los vecinos del piso afectado.

