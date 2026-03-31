Febrero "negro" para el consumo de yerba mate: retrocedió un 9% interanual La infusión nacional atravesó su mes más amargo y el peor mes en cinco años. En contraste, las exportaciones atraviesan un panorama más estable, aunque aún con incertidumbres. Por + Seguir en







El consumo de yerba viene en caída desde julio de 2025. Redes Sociales

El consumo interno de yerba mate retrocedió un 9% en febrero, el peor registro en cinco años. Según el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), la tendencia negativa comenzó en julio de 2025 y refleja un cambio en los hábitos de los consumidores que golpea a la infusión más tradicional del país.

Los molinos despacharon apenas 19,2 millones de kilos de yerba mate. Según el INYM, la caída del consumo interno comenzó en julio de 2025 en comparación con el mismo mes del año anterior. Entre julio de 2024 y febrero de 2025 se consumieron 182,4 millones de kilos, mientras que en los últimos ocho meses la demanda se redujo a 169,1 millones, lo que representa una baja del 7,3%.

El comienzo de 2026 tampoco mostró señales de recuperación. En el primer bimestre del año,el retroceso es del 5,5%, al pasar de 43,1 millones de kilos a 40,6 millones en igual período del año previo. Según los especialistas en el mercado, se trata de una tendencia vinculada con el deterioro del poder adquisitivo, el aumento generalizado de precios y la modificación de los hábitos de consumo en los hogares.

A estos factores se suman la sustitución por otras bebidas más económicas, la reducción del gasto en productos tradicionales y la búsqueda de alternativas que se ajusten mejor al presupuesto familiar. En conjunto, estas variables explican la caída en la demanda de yerba mate y reflejan el impacto de la crisis económica en las costumbres cotidianas de los argentinos y argentinas.

yerba-mate_36301 En contraste con el mercado interno, las exportaciones de yerba mate se mantienen estables, aunque aún con incertidumbres. En lo que va del año se exportaron 6,3 millones de kilos de yerba mate, apenas 32 mil kilos menos que en el mismo período de 2024. La diferencia es mínima, pero los próximos meses serán clave para saber si el sector logra mantener el nivel récord alcanzado el año pasado, cuando los envíos al exterior sumaron 58,9 millones de kilos.

Sumando mercado interno y exportaciones, la demanda total de yerba mate en el primer bimestre llegó a 46.961.725 kilos, lo que representa una caída general del 2,25%. A esto se suma otro problema: los precios que reciben los productores están muy por debajo de los costos de producción, según el INYM. Esta situación compromete la rentabilidad de miles de pequeños y medianos yerbateros de Misiones y Corrientes, que advierten que la crisis podría profundizarse si no hay una recomposición de valores.