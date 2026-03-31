31 de marzo de 2026 Inicio
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"Estamos cada vez peor": el testimonio de los argentinos que no llegan a fin de mes

Un móvil de C5N salió a la calle para consultar sobre cómo se llega hoy a fin de mes. La gente recurre a préstamos para cubrir deudas y exprime la tarjeta de crédito hasta el límite para poder comer. Las deudas se acumulan y los aumentos impositivos terminan asfixiando los bolsillos.

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Bolsillos pelados: deudas, préstamos y salarios que no alcanzan. 

Numerosos testimonios de argentinos y argentinas dan cuenta de la verdadera odisea que significa llegar a fin de mes. Deudas que se acumulan, tarjetas de crédito al límite, préstamos que se solicitan para cubrir otros préstamos y hasta alimentos adquiridos en cuotas son parte de los ingeniosos —y a la vez desesperados— recursos a los que recurren los ciudadanos para poder completar el mes.

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Todo sube y golpea de lleno el bolsillo de los trabajadores: transporte, peajes, prepagas, tarifas de luz, gas y electricidad, alquileres, mientras los salarios permanecen inmóviles. C5N salió a la calle para conversar con vecinos y comerciantes de una de las avenidas más importantes y transitadas de Lanús:, Hipólito Yrigoyen para consultarles si logran cubrir todos sus gastos y cómo hacen para llegar a fin de mes.

Zula, kiosquera con 31 años en el barrio, describió la situación económica de su bolsillo como “floja”. “Hemos perdido muchísimas ventas y lo estamos sufriendo. Soy extranjera, llevo 57 años acá y nunca había visto una caída tan fuerte en las ventas”, relató.

Asimismo, la presión impositiva agrava el panorama: “Son muchos impuestos, nos matan; como hay poca venta, se siente aún más”. Para sostener el comercio abierto, Zula destina su jubilación compelta al negocio. “Mi hijo y yo trabajamos acá, y los dos vivimos de esto. Es muy triste”, confesó.

En cuanto a las restricciones, señaló que antes podía salir a comer afuera cada quince días, pero ahora ya no: prefiere cocinar en casa e invitar a su familia, como una forma de ahorrar.

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Otro de los testimonios que impactan y reflejan la realidad de muchos argentinos es el de Ana, pensionada que cobra alrededor de 400 mil pesos mensuales. Aun trabajando aparte, se le hace imposible llegar a fin de mes: “Así como cobro, pago los préstamos que tengo y después debo volver a pedir otro para poder seguir”.

Las deudas que acumula son, paradójicamente, para pagar otras deudas: “Tenía un préstamo para tirar el mes, pero ni con eso alcanzaba. Entonces debía pedir otro en otro lado, y así mantenerme. Con un préstamo pago el otro, y así me voy sosteniendo”. Ana vive endeudada de manera permanente, una situación que describe como la triste realidad de esta vida: “Cada vez estamos peor. No soy solamente yo, los sueldos ya no alcanzan. Antes representaban un alivio, hoy todos me dicen lo mismo: no alcanza”.

Su historia se entrelaza con la de su hija, viuda y madre de tres chicos, cuyo marido falleció por COVID. La principal ayuda que recibe es la asignación social: “La asignación salvó a mi hija todo este tiempo que quedó sola con los tres chicos”. Ana explica que su hija debe repartirse entre llevarlos a la escuela, garantizar su seguridad y cuidarlos, lo que le impide trabajar. “La ayudamos nosotros, los abuelos”, cuenta.

También Franco, vendedor ambulante, comparte su experiencia: “No llego a fin de mes. Está muy dura la mano para toda la gente, vamos a ver si el 5 levantamos las ventas”. Su día a día consiste en salir a “hacer una moneda”, aunque este marzo debió pedir dinero prestado a amigos: “Con prestamistas no, porque te arrancan la cabeza”.

Los testimonios de estas personas son apenas una muestra de una realidad que atraviesa a millones de argentinos: la dificultad de llegar a fin de mes en un contexto de inflación persistente, salarios estancados y endeudamiento creciente. Historias como las de Zula, Ana y Franco reflejan no sólo la lucha diaria por sostener un ingreso, sino también el impacto emocional y social que esta crisis genera en las familias.

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