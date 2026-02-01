Febrero arranca al rojo vivo: alerta roja por calor y tormentas en 12 provincias El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió varios avisos para distintas zonas del país, entre ellas el noroeste de la Patagonia, que sigue sufriendo las altas temperaturas en el marco de los brutales incendios que afectan a Chubut. Por + Seguir en







El calor extremo golpea a varias zonas del país en el comienzo de febrero. Freepik

Febrero llega con mucho movimiento climático, con doce provincias con alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por tormentas y ocho con alarma por temperaturas extremas para este domingo, entre ellas varias de la Patagonia, que sigue sufriendo el calor en el marco de los brutales incendios que afectan a Chubut.

El organismo lanzó alerta amarilla por tormentas para el este de Jujuy, centro y este de Salta, centro de Catamarca, casi todo el territorio de La Rioja menos el noroeste, todo San Juan, noroeste de Mendoza, noreste de San Luis, norte y oeste de Córdoba, todo Santiago del Estero, centro y norte de Chaco y centro y norte de Formosa, además de aviso naranja para Tucumán y el sudeste de Catamarca.

Estas áreas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

clima servicio meteorológico nacional smn alerta tormentas 1 febrero 2026 Una amplia zona del centro y noroeste del país está bajo alerta por tormentas. SMN Por otro lado, el SMN emitió alerta amarilla por temperaturas extremas, con otra jornada de calor que se sufrirá en el norte de Misiones, norte, centro y sudoeste de Buenos Aires, oeste de Entre Ríos, y centro y sur de Santa Fe.

La preocupación también se vive en la Patagonia, donde hay aviso naranja en el oeste de Chubut (territorio que incluye la zona de los incendios), oeste de Río Negro y sur de Neuquén, a la vez que hay alerta roja para Chical Co y Puelén, en La Pampa; este de El Cuy y General Roca, en Río Negro; y Confluencia, este de Añelo, este de Pehuenches y Picún Leufú, en Neuquén.

Estas altas temperaturas pueden ser peligrosas para todas las personas, más allá de los grupos de riesgo, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas. clima servicio meteorológico nacional smn alerta calor extremo 1 febrero 2026 El calor extremo no afloja en el noroeste de la Patagonia y otras zonas del país. SMN Ola de calor: recomendaciones para las altas temperaturas El SMN compartió una serie de consejos para sobrellevar estas jornadas: Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerir frutas y verduras.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: Solicitar de inmediato asistencia médica. Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Alerta amarilla y naranja por calor: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires El SMN anticipa una jornada de calor y humedad para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con cielo parcialmente cubierto y el termómetro oscilando entre 26° y 36°, con vientos moderados del este. Este sofocante lunes será el día más caluroso de la semana, y luego la temperatura máxima irá en descenso. Para el martes se esperan lluvias leves durante la madrugada, que traerían un ligero alivio aunque los valores térmicos seguirán en rojo. clima servicio meteorológico nacional smn pronóstico caba amba 1 febrero 2026 La semana viene calurosa en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. SMN