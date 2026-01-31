31 de enero de 2026 Inicio
Baja de la edad de imputabilidad: la Iglesia pidió un abordaje integral para tratar el Régimen Penal Juvenil

La Conferencia Episcopal Argentina cuestionó que la única herramienta del Estado sea centrar el debate "casi exclusivamente" en la pena. "El desafío es más amplio: pensar caminos que cuiden, eduquen y acompañen y no solo respuestas que llegan cuando el daño ya está hecho", señalaron.

La Conferencia Episcopal Argentina publicó un comunicado este sábado donde, en medio del debate por la ley que impulsa el Gobierno para bajar de edad de imputabilidad, pidió por una abordaje más integral para tratar el Régimen Penal Juvenil. "El desafío es más amplio: pensar caminos que cuiden, eduquen y acompañen y no solo respuestas que llegan cuando el daño ya está hecho", señalaron, previo a cuestionar que la única herramienta del Estado sea centrar el debate "casi exclusivamente" en la pena.

En un escrito titulado "Para los jóvenes, más educación, más comunidad" y firmado por los arzobispos de Mendoza, Córdoba, Jujuy y San Isidro, la Iglesia aseguró que está cercana "al dolor desgarrador de las familias y comunidades víctimas de estos delitos",

Sin embargo, aclararon, "insistimos en que una discusión centrada únicamente en la edad de los menores involucrados corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja que interpela a la familia, a la escuela, a la comunidad y al Estado".

La modificación del Régimen Penal Juvenil (que propone bajar la edad de imputabilidad a 13 años) es uno de los proyectos que el Gobierno incluyó en el temario de sesiones extraordinarias de febrero para intentar conseguir su aprobación, en medio de la conmoción social por el macabro crimen de Jeremías Monzón, un joven de 15 años asesinado a puñaladas en Santa Fe por tres adolescentes de 14 años.

Para la Iglesia, "el desafío es más amplio: pensar caminos que cuiden, eduquen y acompañen y no solo respuestas que llegan cuando el daño ya está hecho".

Luego trajo al recuerdo las preguntas y el llamado a la reflexión realizado por la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina en marzo de 2025.

“Si se concreta la baja de la edad de imputabilidad, ¿dónde van a recluir a los menores? ¿Cuáles son los dispositivos apropiados en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen? ¿Qué alternativas reales tenemos para ofrecerles, educarlos y reinsertarlos socialmente? Sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios. ¿En serio creemos que esa es la solución?”, se preguntaron.

En este marco, remarcaron una convicción que vuelven a hacer propia: "Es imprescindible un régimen penal juvenil y adolescente que tenga una mirada humana, integral y abierta a la esperanza".

El comunicado completo de la Conferencia Episcopal Argentina

cea._para_los_jovenes,_mas_educacion,_mas_comunidad._310126

