El calor no da tregua en Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por temperaturas extremas para gran parte del centro y norte de la región. A pesar de la alerta, es posible que desmejore el clima durante el día y retornen los chaparrones aislados.

Ola de calor en Buenos Aires: continúan las máximas arriba de los 33° y rige alerta para varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por temperaturas extremas para Buenos Aires y 11 provincias de Argentina. Sin embargo, durante la jornada del martes 27 de enero se espera el retorno de la inestabilidad y es posible que retornen los chaparrones aislados.

Las provincias bajo alerta por temperaturas extremas son Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro .

En ciudades como Formosa capital, la máxima prevista para hoy alcanzará los 35° , en el caso de Resistencia, Chaco, será de 36° y, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el termómetro llegará a los 33°.

Además, varias provincias de las nombradas anteriormente, están también bajo alerta por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Hora pico en la ola de calor : viajar en tren, imposible #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/HxhYxqTPIc

Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Desde Meteored informaron que durante la jornada "la inestabilidad y ocurrencia de algunas lluvias en el este del país propone un primer "alivio" térmico, por ejemplo en el AMBA que podrá recibir algún chaparrón o tormenta aislada", aunque la humedad se mantendrá al igual que las altas temperaturas.

Por último, para las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego rige una alerta amarilla por vientos del sector norte que rotarán posteriormente al sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Ola de calor en CABA: cómo estará el clima

La Ciudad de Buenos Aires atraviesa una semana con calor sostenido, ambiente húmedo y tiempo mayormente estable, con nubosidad variable y muy baja probabilidad de precipitaciones.

El martes 27 se presentará con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias baja (0–10 %). La temperatura oscilará entre los 22° de mínima y 33° de máxima, con ambiente caluroso.

presentará con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias baja (0–10 %). La temperatura oscilará entre los 22° de mínima y 33° de máxima, con ambiente caluroso. El miércoles 28 continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Se espera una mínima de 23° y una máxima de 30°, sin lluvias previstas.

continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Se espera una mínima de 23° y una máxima de 30°, sin lluvias previstas. El jueves 29 volverán a subir las temperaturas, con una jornada calurosa: mínima de 24° y máxima de 33°, cielo algo nublado y sin probabilidad de precipitaciones.

volverán a subir las temperaturas, con una jornada calurosa: mínima de 24° y máxima de 33°, cielo algo nublado y sin probabilidad de precipitaciones. El viernes 30 mantendrá condiciones similares, con mínima de 24° y máxima de 30°, cielo parcialmente nublado y ambiente pesado, sin lluvias.

CABA pronóstico 27-1-26

Alerta meteorológica por calor extremo, viento y tormentas: las localidades afectadas