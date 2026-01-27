27 de enero de 2026 Inicio
Ola de calor en Buenos Aires: continúan las máximas arriba de los 33° y rige alerta para varias provincias

El calor no da tregua en Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por temperaturas extremas para gran parte del centro y norte de la región. A pesar de la alerta, es posible que desmejore el clima durante el día y retornen los chaparrones aislados.

Télam

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por temperaturas extremas para Buenos Aires y 11 provincias de Argentina. Sin embargo, durante la jornada del martes 27 de enero se espera el retorno de la inestabilidad y es posible que retornen los chaparrones aislados.

Las provincias bajo alerta por temperaturas extremas son Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

En ciudades como Formosa capital, la máxima prevista para hoy alcanzará los 35°, en el caso de Resistencia, Chaco, será de 36° y, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el termómetro llegará a los 33°.

Además, varias provincias de las nombradas anteriormente, están también bajo alerta por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Desde Meteored informaron que durante la jornada "la inestabilidad y ocurrencia de algunas lluvias en el este del país propone un primer "alivio" térmico, por ejemplo en el AMBA que podrá recibir algún chaparrón o tormenta aislada", aunque la humedad se mantendrá al igual que las altas temperaturas.

Por último, para las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego rige una alerta amarilla por vientos del sector norte que rotarán posteriormente al sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Ola de calor en CABA: cómo estará el clima

La Ciudad de Buenos Aires atraviesa una semana con calor sostenido, ambiente húmedo y tiempo mayormente estable, con nubosidad variable y muy baja probabilidad de precipitaciones.

  • El martes 27 se presentará con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias baja (0–10 %). La temperatura oscilará entre los 22° de mínima y 33° de máxima, con ambiente caluroso.
  • El miércoles 28 continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Se espera una mínima de 23° y una máxima de 30°, sin lluvias previstas.
  • El jueves 29 volverán a subir las temperaturas, con una jornada calurosa: mínima de 24° y máxima de 33°, cielo algo nublado y sin probabilidad de precipitaciones.
  • El viernes 30 mantendrá condiciones similares, con mínima de 24° y máxima de 30°, cielo parcialmente nublado y ambiente pesado, sin lluvias.
CABA pronóstico 27-1-26

Alerta meteorológica por calor extremo, viento y tormentas: las localidades afectadas

  • Tierra del Fuego: toda la provincia.
  • Santa Cruz: toda la provincia.
  • Santiago del Estero: toda la provincia.
  • San Luis: toda la provincia.
  • Santa Fe: Caseros - General López -Nueve de Julio - San Cristóbal - San Justo.
  • Córdoba: Juárez Celman - Zona baja de Río Cuarto - Punilla - Zona serrana de Colón - Zona serrana de Ischilín - Zona serrana de Santa María - Zona serrana de Totoral -General San Martín - Marcos Juárez - Unión.
  • Mendoza: Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa.
  • La Rioja: Chamical - General Belgrano - General Ocampo -Arauco - Capital - Castro Barros - Sanagasta.
  • Catamarca: Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán.
  • Tucumán: toda la provincia.
  • Salta: Capital - Cerrillos - Guachipas - La Viña - Zona baja de Chicoana - Zona baja de La Caldera - Zona baja de Rosario de Lerma - Zona montañosa de Cafayate.
  • Jujuy: Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya - Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi.
  • Corrientes: toda la provincia.
  • Entre Ríos: toda la provincia.
  • Misiones: 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier, Sur de Guaraní.
  • Chaco: Almirante Brown, Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo, San Fernando.
  • Buenos Aires: CABA -Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, General Juan de Madariaga, Mar Chiquita, General Pueyrredón, Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Puan, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, Alberti, Bragado, Chivilcoy, General Viamonte, Nueve de Julio, 25 de Mayo, Marcos Paz, Luján.
