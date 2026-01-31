Qué es el situs inversus, la extraña enfermedad congénita que tenía Catherine O'Hara

La famosa actriz de "Mi pobre angelito", quien falleció este viernes a los 71 años, padecía de una inusual condición que tan solo afecta a una de cada 10 mil personas.

La estrella de Hollywood Catherine O'Hara murió este viernes a los 71 años de edad y fue despedida por varias personalidades del cine. En las últimas horas se fueron conociendo nuevos detalles del delicado estado de salud de la actriz, quien interpretó a la madre de Mi pobre angelito: se reveló que padecía situs inversus , una extraña enfermedad genética que afecta tan solo a una cada 10 mil personas.

Los médicos de O'Hara le descubrieron el situs inversus bastante tiempo antes de morir. Se trata de una condición congénita atípica en la que los órganos internos del cuerpo están dispuestos de manera espejada. Es decir que el corazón, estómago y pulmones se encontraban en posiciones invertidas respecto a la anatomía humana típica.

El situs inversus se origina durante el desarrollo embrionario , a partir de una alteración de la forma en que se organiza la laterilidad del cuerpo, y suele estar relacionado a información genética que determinan el patrón de la ubicación de los órganos en el cuerpo humano.

La actriz arrancó su carrera a mediados de los años setenta en la televisión.

De todos modos, esta extraña condición no fue la causa de la muerte de la estrella de Hollywood, ya que, en la mayoría de los casos, las personas con situs inversus no tienen complicaciones de salud directamente relacionadas a la ubicación de los órganos. En general, llevan una vida normal y, en muchos casos, nunca se enteran que la tienen. Suele descubrirse de casualidad, a partir de otros estudios médicos de rutina como radiografías o electrocardeogramas.

De todos modos, existe un pequeño porcentaje de personas a las que el situs inversus les ocasiona problemas de salud, como complicaciones cardíacas o la discinesia ciliar primaria, que consiste en problemas respiratorios crónicos.

catherine o'hara2 La actriz es recordada por su interpretación en "Mi pobre angelito", uno de los más grandes clásicos del cine.

En 2020, O’Hara habló sobre su condición durante Virtual Happy Hour con la enóloga Kathryn Hall. “Soy un bicho raro”, admitió entre risas en aquel entonces sobre la enfermedad que descubrió hace 20 años cuando visitó a su médico junto a su esposo, Bo Welch.

“Tuve que hacerme una prueba de tuberculosis cuando nuestro hijo menor estaba en la guardería y fui al médico de mi esposo, quien me dijo que hiciéramos algunas pruebas de referencia, y una de ellas fue un electrocardiograma”, contó.

“Cuando el doctor nos dijo que tenía el corazón del lado derecho y los órganos invertidos, mi esposo inmediatamente dijo: ‘No, tiene la cabeza al revés’", bromeó O'Hara durante la entrevista.

"Pensé que teníamos tiempo": la emotiva despedida de Macaulay Culkin a Catherine O'Hara

El actor Macaulay Culkin escribió un desgarrador mensaje de despedida a la actriz Catherine O'Hara, quien interpretó a su madre en la película Mi pobre angelito y falleció este viernes a los 71 años, por causas que todavía se desconocen. "Pensé que teníamos más tiempo", se sinceró.

El artista abrió su corazón y recordó recordó el lado más humano de la actriz de Hollywood, con quien trabajó en la exitosa película que se estrenó en los años '90. "Mamá. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Te veo más tarde", escribió en su perfil de Instagram.

View this post on Instagram

El comediante de 45 años publicó dos fotos: en una están juntos en la grabación de la película taquillera, ella personificando a la mamá de Kevin McCallister (Culkin) cuando él tenía sólo 10 años.

La otra imagen es de su reencuentro, después de muchos años, cuando él recibió la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en diciembre de 2023. En esa oportunidad, ella le agradeció por haber sido un niño tan profesional y dulce en el set.