Roberto García Moritán se defendió tras subir un video de su hija en lancha y sin salvavidas

El político quedó en el centro de las críticas después de compartir imágenes de sus vacaciones en Miami en las que se lo vio navegando junto a Ana, la hija que tuvo con Pampita, sin los elementos de seguridad correspondientes.

Roberto García Moritán, el exmarido de Carolina "Pampita" Ardohain, hizo un descargo público en sus redes sociales después de quedar en el centro de las críticas por mostrar a Ana, la hija que tuvo con la modelo, navegando en una lancha y sin salvavidas durante sus vacaciones en Miami. "Íbamos despacio", explicó.

El episodio encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes lo criticaron por arriesgar la vida de la niña de 4 años al no tomar las medidas de seguridad mínimas. "A todos los que me recordaron con cariño la importancia de tomar todas las medidas de seguridad: ¡muchas gracias!", empezó el político.

Enseguida, se vio en la obligación de aclarar cómo fue la escena donde aparece con su hijo a bordo de la embarcación en movimiento. "Contexto: íbamos por un canal interno y muy despacio, pero tienen razón, no hay que asumir riesgos innecesarios usando siempre chaleco salvavidas", reconoció.

Aunque el exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires trató de dar por terminado el tema con un "Gracias por cuidar tanto a Anita", muchos recordaron las imágenes de su exesposa Milagros Brito, quien fue repudiada por grabar y mostrar el video de su hija de 6 años manejando un auto en un campo privado.

