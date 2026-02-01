La decisión de ANSES que genera preocupación en los jubilados en febrero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social dio una información que nadie esperaba. Qué pasó. Por + Seguir en







El bono previsional continuará en $70.000 sin actualización en febrero de 2026.

El bono extraordinario seguirá en $70.000, sin cambios desde enero de 2024.

La jubilación mínima tendrá un aumento del 2,84% por inflación de diciembre.

El ingreso total con bono quedará por debajo de la canasta de indigencia.

El congelamiento del refuerzo impacta en el poder adquisitivo de los jubilados de menores ingresos. La Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) confirmó que en febrero de 2026 no se modificará el monto del bono extraordinario destinado a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. La decisión, formalizada mediante el Decreto 65/2026, mantiene el refuerzo en $70.000, una cifra que permanece congelada desde enero de 2024 y que genera creciente preocupación por la pérdida de poder de compra frente a la inflación acumulada.

Anses - Jubilación La jubilación mínima alcanzará los $359.219,42 tras el aumento por inflación. De cuánto es la jubilación de ANSES en febrero 2026 Con la actualización correspondiente a la inflación de diciembre, la jubilación mínima que abonará Anses en febrero será de $359.219,42, lo que representa un incremento del 2,84%. Al sumar el bono extraordinario, el ingreso total de quienes perciben el haber mínimo ascenderá a $429.219,42.

Sin embargo, ese monto se mantiene por debajo de la canasta de indigencia, que supera los $544.304, lo que refleja el deterioro del ingreso real de los jubilados. Además, el esquema vigente provoca diferencias en el impacto del aumento: quienes cobran por encima del haber mínimo reciben el ajuste pleno, mientras que los beneficiarios del piso previsional tienen una mejora menor en términos efectivos.

Bono de $70.000 de ANSES: todo lo que hay que saber El bono extraordinario está dirigido a jubilados y pensionados que perciban un haber igual o inferior a la jubilación mínima. Para quienes superan ese monto, Anses liquida un complemento variable que permite alcanzar el tope resultante de la suma del haber mínimo más el valor máximo del bono.

Anses - Jubilación El ingreso total con bono queda por debajo de la canasta de indigencia. El refuerzo no se actualiza desde enero de 2024, período en el que la inflación oficial acumulada se aproxima al 180%. Esta situación provoca que el bono pierda mes a mes su capacidad de compensar el aumento del costo de vida, profundizando el impacto en los sectores más vulnerables del sistema previsional.