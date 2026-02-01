El duro testimonio de los padres de Thiago, el joven agredido en Pinamar: "Me mintieron"

Sebastián reveló que uno de los adolescentes que golpearon a su hijo le confesó cómo fue el ataque. “Le pregunté por qué no me lo dijo de entrada y se puso a llorar”, indicó. Por su parte, Lucía, la madre, explicó que el joven de 17 años está en terapia intensiva y que “le dieron una paliza terrible”.

El papá de Thiago aseguró que lo agresores son amigos de toda la vida de su hijo

La investigación por el ataque a Thiago , un adolescente de 17 años en Pinamar, dio un giro dramático en las últimas horas. Inicialmente, sus amigos denunciaron que fueron atacados por una patota; sin embargo, posteriormente uno de ellos se quebró y admitió haberle pegado tras una discusión.

Toda esta confesión fue escuchada por el propio padre de la víctima, quien está internada en terapia intensiva, pero consciente. Sebastián expresó su profundo dolor y decepción ante la noticia. “Me mintieron. Me quiero morir, no tengo palabras. Estoy decepcionado de ellos” , lamentó, ya que reveló que conoce al agresor desde su nacimiento. “ Los llevaba a la cancha, yo los traía. Son amigos del barrio, vecinos, de al lado de casa ”.

La primera versión del caso indicaba que la víctima había sido atacada por al menos seis jóvenes en el estacionamiento del muelle. Sin embargo, las cámaras de seguridad demostraron que la declaración de uno de los jóvenes no coincidía y se cayó la coartada de los jóvenes de 17 y 14 años.

El menor de los amigos de Thiago declaró ante la fiscal Mónica Ferre que “estaban jugando de manos, se calentó el otro y le pegó mal” , provocándole la lesión con un codazo. El padre de la víctima confrontó al acusado tras la confesión: “Hablé con él y le dije: ‘¿por qué no me lo dijiste de entrada?’, y se puso a llorar” .

Por su parte, Lucía, la madre de la víctima, dio detalles sobre el estado de su hijo: “ Está en terapia intensiva. Tiene hundimiento y fractura en el cráneo , toda la cara hinchada, los dos ojos los tiene casi cerrados. Le dieron una paliza terrible ”.

Respecto a lo ocurrido durante la madrugada, sostuvo que el adolescente estaba en el centro de Pinamar con dos amigos, de 14 y 17 años mientras ella con su marido se fueron a pescar y los esperaban en el muelle.

“En un momento mi marido llamó a mi hijo por teléfono y él le dijo ‘pá, estoy en la entrada de Pinamar, en la playa’; entonces yo los fui a buscar y los traje caminando hasta el muelle. Ahí les dije que me esperaran en el estacionamiento del muelle, mientras iba a avisarle a mi marido para juntar las cañas y todo lo demás y ya volvernos. Pero cuando bajamos del muelle vemos que había un patrullero cerca de nuestro auto y vemos a mi nene tirado, y sus amigos ayudándolo a levantarlo. Ahí lo llevamos a la guardia del hospital”, reveló angustiada sobre el momento.

Brutal ataque a Thiago en Pinamar: cómo está la causa y el estado de salud del adolescente

Thiago, que sufrió un hematoma cerebral no quirúrgico y, debido a la gravedad del cuadro, fue trasladado desde el Hospital Municipal de Pinamar al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, donde permanece lúcido pero con múltiples golpes.

“En estos momentos, Thiago está consciente, está desayunando, aunque no tengo confirmado que haya salido de terapia intensiva. Lo cierto es que las secuelas seguramente sean graves. Ahora está acompañado con su madre”, indicó el periodista Mariano Onega en Mañanas Argentina por C5N.

Respecto a la causa, el mayor de los agresores está detenido, aunque el de 14 no. “Hasta ahora la carátula es de lesiones conforma a cómo evoluciona el cuadro de Thiago, se recalificará”, agregó Fernando Tocho.