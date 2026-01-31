IR A
Muestra los secretos de los aeropuertos: la miniserie de 7 capítulos que te va a volar la cabeza en Netflix

Esta producción india situada en controles aduaneros narra operaciones encubiertas contra redes de contrabando mundial con ritmo intenso y enfoque documental.

Netflix expone el mundo oculto de las aduanas internacionales.

Netflix vuelve a apostar por el suspenso con Taskaree: El infierno del contrabando, una miniserie de siete capítulos que revela los secretos menos conocidos de los aeropuertos y pone el foco en las batallas silenciosas contra el crimen organizado. Lejos de la rutina visible para los pasajeros, la historia se adentra en un universo donde cada movimiento es decisivo y cada error puede tener consecuencias irreversibles, retomando la idea central de que detrás de cada despegue existe una trama de control, vigilancia y riesgo constante.

Taskaree: El infierno del contrabando llegó a la plataforma el 14 de enero y rápidamente se posicionó como uno de los contenidos más consumidos. Con una estructura compacta y un ritmo sostenido, la ficción se apoya en una puesta en escena que privilegia el realismo operativo, mostrando procedimientos, controles y estrategias utilizadas para frenar el tráfico ilegal a escala global.

La producción, a cargo de Friday Storytellers, la compañía de Neeraj Pandey, se distingue por su despliegue técnico y geográfico. El rodaje en diferentes países aporta una dimensión internacional al relato y refuerza la idea de que el contrabando no reconoce fronteras. Cada episodio profundiza en los engranajes de un sistema criminal complejo, donde las rutas aéreas, los métodos de ocultamiento y la logística clandestina se convierten en piezas de un mismo tablero.

Taskaree
Series de suspenso como Taskaree amplían el catálogo de Netflix con historias centradas en el crimen organizado internacional.

Series de suspenso como Taskaree amplían el catálogo de Netflix con historias centradas en el crimen organizado internacional.

Netflix: sinopsis de Taskaree: El infierno del contrabando

La historia sigue a Arjun Meena, un inspector de aduanas experimentado que lidera una unidad especial en los sectores más sensibles de los aeropuertos internacionales. Definido por la disciplina, la meticulosidad y la anticipación constante, encarna una autoridad que entiende que un solo error puede tener consecuencias irreversibles frente al avance del contrabando.

Ante el crecimiento del tráfico ilegal, el gobierno indio lo ubica al frente de una estrategia excepcional que convierte a su equipo en la primera línea de defensa contra redes criminales cada vez más sofisticadas. La tensión surge del choque entre los sistemas de control estatal y la capacidad de adaptación de las organizaciones delictivas, transformando cada operativo en una carrera contrarreloj.

Tráiler de Taskaree: El infierno del contrabando

Embed - Taskaree: The Smuggler's Web | Official Trailer | Netflix

Reparto de Taskaree: El infierno del contrabando

El reparto principal sostiene la tensión dramática de la serie y construye un universo creíble en torno a la lucha contra el contrabando internacional dentro de los aeropuertos.

  • Emraan Hashmi – Arjun Meena, inspector de aduanas y líder de la unidad especial contra el tráfico ilegal.
  • Sharad Kelkar – Bada Choudhary / Chota Choudhary, figuras centrales dentro de la red criminal.
  • Nandish Sandhu – Ravinder Gujjar, integrante del equipo operativo de control aduanero.
  • Amruta Khanvilkar – Mitali Kamath, pieza clave dentro de la estructura de investigación.
  • Anurag Sinha – Prakash Kumar, asistente comisionado de aduanas.
  • Zoya Afroz – Priya Khubchandani, personaje con peso en el desarrollo narrativo.
  • Jameel Khan – Suresh Kaka, figura vinculada a los circuitos del contrabando.
  • Freddy Daruwala – Rahul, integrante de las redes ilegales que enfrenta la unidad especial.
