Donald Trump aseguró que está "hablando" con el régimen de Irán: "Veremos qué pasa"

A pesar de los contactos diplomáticos, el presidente de Estados Unidos no descartó una operación militar en la República Islámica. Washington ya desplegó al portaaviones USS Abraham Lincoln cerca de las costas iraníes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró que la diplomacia de Washington está en constante comunicación con Irán para negociar una salida pacífica a la creciente tensión entre ambos países. De todos modos, el mandatario norteamericano no descartó la salida bélica.

"Irán está hablando con nosotros y veremos si podemos hacer algo, de otra forma veremos qué pasa. Tenemos una gran flota desplegada allá" , dijo Trump este sábado en una entrevista con la cadena televisiva Fox News. Luego, aseveró que ambas partes "están negociando".

A pesar de la buena disposición para encontrar una salida diplomática al conflicto en Medio Oriente , el mandatario norteamericano dejó entrever que la Casa Blanca también tiene planes de utilizar la fuerza militar. Trump dijo que, por razones de seguridad, no puede revelarlos ni ha informado de ellos a los aliados de Washington en la región.

"Bueno, no podemos decirles a ellos el plan. Si les digo el plan, sería casi tan malo como decirte a ti el plan; podría ser peor, de hecho", explicó. Por lo pronto, Estados Unidos desplegó el portaaviones USS Abraham Lincoln cerca de las costas iraníes, además de una veintena de buques de guerra.

La República Islámica de Irán se manifestó a favor de encontrar una salida pacífica a las crecientes tensiones con Estados Unidos , aunque también aseguró que está en condiciones de llevar adelante una confrontación bélica. "Estamos listos para negociar, pero también para la guerra", advirtió este viernes el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

Las declaraciones del ministro iraní sucedieron en Estambul, en el marco de una reunión bilateral con el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, quien intenta frenar la escalada bélica norteamericana en Medio Oriente. De hecho, Turquía es uno de los países que está liderando la mediación entre ambos gobiernos.

iran turquia 30-1-26 El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan (derecha), y su homólogo iraní, Abbas Araghchi, durante la conferencia de prensa ofrecida en Estambul este viernes 30 de enero de 2026.

"No apoyamos un ataque contra Irán. No lo aceptamos en junio, y no lo vamos a aceptar ahora", aseguró Hakan Fidan, el ministro de Exteriores turco. “No creemos que la solución militar vaya a ser fructífera. Recordemos lo ocurrido en Gaza. Así que mientras tratamos de sanar las heridas del pasado, no inflijamos otras heridas a nuestra región”, agregó.

Si bien el ministro de Exteriores iraní se mostró dispuesto a negociar una salida pacífica a las tensiones con Washington, Araghchi aseguró que la República Islámica mejoró sus capacidades para llevar adelante una guerra. "Estamos más preparados de lo que estábamos en junio", dijo sobre el momento en el que Teherán fue bombardeado por Estados Unidos e Israel.