Este es el bono especial de ANSES para estudiantes: cómo obtenerlo en 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el pago de la Ayuda Escolar Anual en 2026, un beneficio destinado a acompañar los gastos educativos de las familias. Por + Seguir en







La Ayuda Escolar Anual es un pago único que se abona una vez por año. Freepik

El bono para estudiantes alcanza los $85.000 por hijo tras la última actualización.

El beneficio se deposita de forma automática si el certificado escolar está presentado.

Está dirigido a titulares de AUH y Asignaciones Familiares.

El pago se acredita entre febrero y marzo, según el calendario escolar. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en 2026 se mantendrá vigente el bono especial para estudiantes, conocido como Ayuda Escolar Anual. Se trata de un refuerzo económico que busca cubrir parte de los gastos del inicio del ciclo lectivo y que, tras el último ajuste por movilidad, asciende a $85.000 por cada hijo.

Ayuda Escolar 3 El monto confirmado para 2026 es de $85.000 por cada hijo. Freepik Qué es la Ayuda Escolar Anual de ANSES La Ayuda Escolar Anual es un pago único que se realiza todos los años para acompañar a las familias con hijos en edad escolar. El beneficio está orientado a cubrir erogaciones habituales como útiles, indumentaria, mochilas y otros elementos necesarios para la cursada.

El aporte alcanza a niñas, niños y adolescentes desde los 45 días de vida hasta los 18 años, siempre que asistan a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial. En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad.

Monto de la Ayuda Escolar Anual de ANSES Con la actualización aplicada en base a la inflación de noviembre, el monto de la Ayuda Escolar Anual quedó fijado en $85.000 por hijo. Desde la Anses señalaron que este refuerzo busca preservar el poder adquisitivo de las familias frente al aumento de precios. El pago se acredita en la misma cuenta bancaria en la que se cobran las asignaciones habituales y no requiere trámites adicionales, siempre que la documentación escolar esté validada.

Cómo obtener la Ayuda Escolar Anual de ANSES en 2026 Para acceder al cobro es obligatorio presentar todos los años el certificado de alumno regular a través de Mi Anses. El trámite puede realizarse hasta el 31 de diciembre y es condición indispensable para que el beneficio se liquide de manera automática.

Ayuda Escolar 5 El beneficio alcanza a titulares de AUH y Asignaciones Familiares. Freepik Habitualmente, Anses deposita la Ayuda Escolar Anual entre febrero y marzo, coincidiendo con el inicio de las clases. En caso de cargar el certificado con posterioridad, el pago se efectúa una vez que el trámite queda aprobado.