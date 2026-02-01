1 de febrero de 2026 Inicio
Este es el bono especial de ANSES para estudiantes: cómo obtenerlo en 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el pago de la Ayuda Escolar Anual en 2026, un beneficio destinado a acompañar los gastos educativos de las familias.

La Ayuda Escolar Anual es un pago único que se abona una vez por año.

  • El bono para estudiantes alcanza los $85.000 por hijo tras la última actualización.
  • El beneficio se deposita de forma automática si el certificado escolar está presentado.
  • Está dirigido a titulares de AUH y Asignaciones Familiares.
  • El pago se acredita entre febrero y marzo, según el calendario escolar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en 2026 se mantendrá vigente el bono especial para estudiantes, conocido como Ayuda Escolar Anual. Se trata de un refuerzo económico que busca cubrir parte de los gastos del inicio del ciclo lectivo y que, tras el último ajuste por movilidad, asciende a $85.000 por cada hijo.

Requisitos y plazos para no perder la Ayuda Escolar de ANSES de $85.000 en febrero 2026

El monto confirmado para 2026 es de $85.000 por cada hijo.

Qué es la Ayuda Escolar Anual de ANSES

La Ayuda Escolar Anual es un pago único que se realiza todos los años para acompañar a las familias con hijos en edad escolar. El beneficio está orientado a cubrir erogaciones habituales como útiles, indumentaria, mochilas y otros elementos necesarios para la cursada.

El aporte alcanza a niñas, niños y adolescentes desde los 45 días de vida hasta los 18 años, siempre que asistan a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial. En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad.

Monto de la Ayuda Escolar Anual de ANSES

Con la actualización aplicada en base a la inflación de noviembre, el monto de la Ayuda Escolar Anual quedó fijado en $85.000 por hijo. Desde la Anses señalaron que este refuerzo busca preservar el poder adquisitivo de las familias frente al aumento de precios. El pago se acredita en la misma cuenta bancaria en la que se cobran las asignaciones habituales y no requiere trámites adicionales, siempre que la documentación escolar esté validada.

Cómo obtener la Ayuda Escolar Anual de ANSES en 2026

Para acceder al cobro es obligatorio presentar todos los años el certificado de alumno regular a través de Mi Anses. El trámite puede realizarse hasta el 31 de diciembre y es condición indispensable para que el beneficio se liquide de manera automática.

El beneficio alcanza a titulares de AUH y Asignaciones Familiares.

Habitualmente, Anses deposita la Ayuda Escolar Anual entre febrero y marzo, coincidiendo con el inicio de las clases. En caso de cargar el certificado con posterioridad, el pago se efectúa una vez que el trámite queda aprobado.

