Del "hola, guapa" al pasacalle: el plan de Luciano Castro para que Griselda Siciliani lo perdone

El actor pretende reconciliarse con la protagonista de Envidiosa, que guarda silencio, pero las redes no le perdonaron el gesto bizarro.

El actor estaría dispuesto a todo para buscar el perdón de la actriz y bailarina.

Redes sociales

Luciano Castro sigue enamorado de Griselda Siciliani y quiere reconquistarla después del escándalo por infidelidad con la mujer española y el hit de "Hola, guapa". Pero ahora ya no lo intenta a través de las redes sociales: dejó de lado lo digital y volvió al histórico pasacalle.

El actor le dejó un mensaje público a la protagonista de la serie Envidiosa en plena calle con la leyenda: "Te amo, Griselda, hasta el final. Te extraño mucho".

El gesto, que en otra época y otro contexto se consideraba romántico, fue duramente criticado en redes sociales: "Qué grasa. Es más difícil perdonar eso que los cuernos, amigo", dijeron en X.

Quien se encargó de difundir la imagen de la declaración de amor fue el panelista de LAM, Pepe Ochoa, quien fue a ver personalmente la declaración de amor del galán a la actriz. "Me contaron que Luciano Castro está desesperado para recuperar a Griselda Siciliani y mandó a poner un pasacalle. Estoy yendo a comprobar", contó.

Después de chequear el texto y publicarlo en redes, el mediático bromeó con sus seguidores: "Confirmado. ¡Esto es hermoso! Esta estrategia es espectacular", remarcó.

A simple vista, el exmarido de Sabrina Rojas está dispuesto a todo para recuperar a la bailarina, con quien tuvo su segunda oportunidad y la perdió por su tendencia a buscar relaciones casuales, aunque esté en pareja.

