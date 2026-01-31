31 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

¿Febrero llega con ola de calor? Rige una alerta roja por temperaturas extremas y máximas de 34°

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por un frente cálido que se mantendrá durante la primera semana del mes de los enamorados. Sin embargo, para algunas provincias se espera el arribo de lluvias.

Por
El calor no da tregua.

El calor no da tregua.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica roja por calor extremo para varias provincias de Argentina. El mes de febrero llega con una ola de calor, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las temperatura se mantendrán arriba de los 30° durante la primera semana .

De cara al fin de semana vuelven las lluvias. 
Te puede interesar:

Persiste el calor pero vuelve el mal tiempo: rige una alerta meteorológica por tormentas

Las provincias bajo alerta son: Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. Según explica el SMN en su página oficial, una ola de calor se define cuando las "las temperaturas máximas y mínimas superan o igualan, por lo menos durante 3 días consecutivos y en forma simultánea, a ciertos valores umbrales que dependen de cada localidad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2017275059941867609&partner=&hide_thread=false

En el caso de la provincia de Buenos Aires los valores umbrales son: Temperatura máxima = 32.3° y Temperatura mínima = 22°.

En el caso de la ciudad de Neuquén, la máxima rondará en los 34° durante la jornada del sábado 31 de enero, y el domingo disminuirá a 32°. Sin embargo, al mismo tiempo que se dan altas temperaturas se esperan tormentas fuertes durante el fin de semana.

Cómo estará el clima en CABA: vuelve el calor sofocante

El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) anticipa varios días consecutivos de calor, con temperaturas máximas elevadas y condiciones mayormente estables:

  • Sábado 31: jornada cálida, con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 29°.

  • Domingo 1: el calor se intensifica, con una máxima de 31° y buen tiempo durante gran parte del día.

  • Lunes 2: continúa el ascenso térmico, con una máxima de 33°, en un contexto de cielo parcialmente nublado.

  • Martes 3: se espera el día más caluroso del período, con una máxima de 34°, sin probabilidad significativa de lluvias.

CABA pron+ostico 31-1-26

A pesar del calor, rige una alerta amarilla por tormentas: cuáles son las localidades afectadas

El SMN además emitió una alerta por tormentas para las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén y Río Negro.

En estas provincia se esperan tormentas, acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y abundante precipitación en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2017342511975387365&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Neuquén, Río Negro y La Pampa son las provincias más afectadas. 

Alerta roja por calor extremo en Argentina: ocho provincias afectadas por las altas temperaturas

play

Continúa la ola de calor, pero se espera la llegada del alivio: rigen alertas por temperaturas extremas y tormentas

El cosito del clima virtual permite ver el estado del tiempo en cualquier ciudad del país. 

El "cosito del clima" con forma de lobo marino tiene su versión web: cómo funciona

La agencia AP confirmó la nueva cifra de muertos. 

Ascienden a 34 los muertos por la tormenta invernal Fern en Estados Unidos

play

Ola de calor en Buenos Aires: continúan las máximas arriba de los 33° y rige alerta para varias provincias

play

Nevada histórica en EEUU: 11 muertos, rutas cortadas, miles de personas sin luz y negocios cerrados

Rating Cero

La diva ya eligió a la protagonista de su serie.

Susana Giménez ya eligió a la actriz que quiere que la personifique en su serie

Con todos los episodios de Wonder Man ya disponibles en Disney Plus, la etiqueta Marvel Spotlight abre una nueva puerta en la narrativa de la marca.

De qué se trata el concepto Marvel Spotlight y por qué es clave para las próximas producciones

La conductora expuso una fuerte situación de su exnovio.

Sabrina Rojas reveló una picante situación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro mientras él estaba con Flor Vigna

¿Quién renunció en Telefe?

Renuncia bomba de un periodista de Telefe: "Es la primera vez que decido irme de un ciclo"

La nueva película árabe De las cenizas (From the Ashes), logró posicionar su nombre dentro del Top 10 de Netflix, llamando la atención del público global por su conmovedora trama basada en sucesos reales, su profundidad emocional y contexto social.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata De las cenizas, la dura película inspirada en hechos reales que emociona a todos

Esta película significó el regreso de James Bond y ahora está en Netflix
play

Esta película significó el regreso de James Bond y ahora está en Netflix: cuál es

últimas noticias

La diva ya eligió a la protagonista de su serie.

Susana Giménez ya eligió a la actriz que quiere que la personifique en su serie

Hace 13 minutos
Hacer ejercicio tiene un gran impacto en la salud y el bienestar. 

Esta es la famosa rutina "12-3-30" para quemar grasa como loco: es muy sencilla

Hace 20 minutos
La UE sancionó además a 15 funcionarios iraníes. 

La Unión Europea designó a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista

Hace 22 minutos
Con todos los episodios de Wonder Man ya disponibles en Disney Plus, la etiqueta Marvel Spotlight abre una nueva puerta en la narrativa de la marca.

De qué se trata el concepto Marvel Spotlight y por qué es clave para las próximas producciones

Hace 39 minutos
Está fruta se destaca por su contenido de vitaminas, minerales y enzimas.

Esto le pasa al cuerpo si tomás jugo de ananá todos los días: todo lo que hay que saber

Hace 43 minutos