¿Febrero llega con ola de calor? Rige una alerta roja por temperaturas extremas y máximas de 34° El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por un frente cálido que se mantendrá durante la primera semana del mes de los enamorados. Sin embargo, para algunas provincias se espera el arribo de lluvias.







El calor no da tregua.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica roja por calor extremo para varias provincias de Argentina. El mes de febrero llega con una ola de calor, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las temperatura se mantendrán arriba de los 30° durante la primera semana .

Las provincias bajo alerta son: Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. Según explica el SMN en su página oficial, una ola de calor se define cuando las "las temperaturas máximas y mínimas superan o igualan, por lo menos durante 3 días consecutivos y en forma simultánea, a ciertos valores umbrales que dependen de cada localidad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2017275059941867609&partner=&hide_thread=false La Patagonia lleva varios días con temp inusualmente elevadas, con valores que ayer alcanzaron récords tanto para el mes de enero como a nivel anual.



En Río Gallegos, Santa Cruz, la Tmáx llegó a 36,4 °C y fue récord histórico. El anterior era de 35,8 °C del 5/2/2019 pic.twitter.com/IdpuwwQI2g — SMN Argentina (@SMN_Argentina) January 30, 2026 En el caso de la provincia de Buenos Aires los valores umbrales son: Temperatura máxima = 32.3° y Temperatura mínima = 22°.

En el caso de la ciudad de Neuquén, la máxima rondará en los 34° durante la jornada del sábado 31 de enero, y el domingo disminuirá a 32°. Sin embargo, al mismo tiempo que se dan altas temperaturas se esperan tormentas fuertes durante el fin de semana.

Cómo estará el clima en CABA: vuelve el calor sofocante El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) anticipa varios días consecutivos de calor, con temperaturas máximas elevadas y condiciones mayormente estables:

Sábado 31: jornada cálida, con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 29°.

Domingo 1: el calor se intensifica, con una máxima de 31° y buen tiempo durante gran parte del día.

Lunes 2: continúa el ascenso térmico, con una máxima de 33° , en un contexto de cielo parcialmente nublado.

Martes 3: se espera el día más caluroso del período, con una máxima de 34°, sin probabilidad significativa de lluvias. CABA pron+ostico 31-1-26 A pesar del calor, rige una alerta amarilla por tormentas: cuáles son las localidades afectadas El SMN además emitió una alerta por tormentas para las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén y Río Negro. En estas provincia se esperan tormentas, acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y abundante precipitación en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2017342511975387365&partner=&hide_thread=false 30 ENE | Todas las provincias cordilleranas se mantienen muy activas con tormentas.



El resto de la jornada continuará con alertas para el NOA, Cuyo y el norte de Patagonia.



Más info en https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/12L1S0LDAh — SMN Argentina (@SMN_Argentina) January 30, 2026