Persiste el calor pero vuelve el mal tiempo: rige una alerta meteorológica por tormentas El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por altas temperaturas y precipitaciones para varias localidades de Argentina. ¿Cuántos días durarán las lluvias?







De cara al fin de semana vuelven las lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y calor extremo para varias localidades de Argentina. El organismo informó que para la jornada del viernes 30 de enero se espera una serie de fenómenos acompañados por fuertes precipitaciones y máximas que rondarán arriba de los 30°.

Las provincias bajo alerta por tormentas son Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Luis, San Juan, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

Esta región será afectada por tormentas, algunas localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y abundante precipitación en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

clima lluvia tormenta paraguas Mientras que las regiones afectadas por calor extremo son Corrientes, Córdoba, sur de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.

Según informó Meteored en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires, "el momento de inestabilidad estaría por la tarde, mejorando con el avance de la noche", aunque en cuanto a temperaturas la provincia de Neuquén alcanzarpa "máxima cercana a los 40 °C en la capital, se espera una tarde/noche con algunas tormentas, con la rotación del viento desde el sudoeste".

A qué hora llueve en CABA El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) anticipa una intensificación progresiva del calor, con temperaturas máximas en claro ascenso hacia comienzos de la próxima semana: Viernes 30: jornada inestable, con probabilidad de precipitaciones durante la tarde y la noche. La máxima alcanzará los 30°C , con ambiente cálido y húmedo.

Sábado 31: leve descenso térmico, con una máxima de 29°C , cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas.

Domingo 1: vuelve a subir la temperatura, con una máxima de 31°C y condiciones mayormente estables. CABA pronóstico 30-1-26