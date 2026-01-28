Continúa la ola de calor, pero se espera la llegada del alivio: rigen alertas por temperaturas extremas y tormentas La última semana de enero se despide con días calurosos y algo de nubosidad. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por precipitaciones y máximas de 30 grados. Por + Seguir en







Continúa la ola de calor pero se espera la llegada del alivio: rige alertas por temperturas extremas y tormentas Instagram: @diegomartinezph

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por calor extremo y tormentas para varias localidades de Argentina. La última semana de enero se despide con temperaturas sofocantes pero sin ola de calor, sumado a una leve nubosidad, a la espera de que llegue el alivio.

Las provincias bajo alerta por calor extremo son Buenos Aires, Corrientes, Río Negro, Neuquén y La Pampa. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se espera que la máxima sea de 30 grados; se espera que esta temperatura se mantenga durante los próximos días.

28 ENE I #Alertas para hoy:



Temperaturas extremas: #Calor

Efecto moderado a alto en la salud

Efecto leve a moderado en la salud



#Tormenta

Lluvias intensas

20-60 mm con ráfagas ≥ 75 km/h

Granizo



Más info en https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/d6t5lQ180P — SMN Argentina (@SMN_Argentina) January 28, 2026 Sin embargo, las provincias de Misiones, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy se encuentran bajo alerta por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Desde Meteored informaron que "no hay grandes cambios a la vista en cuanto al calor", las temperaturas se mantendrán arriba de los 30 grados. "Habrá variaciones menores por nubosidad o brisas, pero la tendencia es clara. Incluso la costa patagónica seguirá con días cálidos, aunque allí la amplitud térmica (la diferencia entre el día y la noche) será un punto a favor", sentenciaron.

Ola de calor en CABA: cómo estarán las temperaturas El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) muestra una continuidad de altas temperaturas máximas durante toda la semana, con valores típicos de pleno verano y muy poca variación térmica. Miércoles 28: máxima de 30 grados , con cielo parcialmente nublado.

Jueves 29: nuevamente una máxima de 30 grados , en una jornada estable y sin lluvias.

Viernes 30: se repite el patrón con 30 grados de máxima , con nubosidad variable.

Sábado 31: se espera el pico térmico del período, con una máxima de 31 grados .

Domingo 1: el calor continúa, con una máxima cercana a los 30 grados. CABA temperaturas 28-1-26 Captura del SMN. Alerta meteorológica por tormenta y calor: las localidades afectadas Córdoba : General San Martín - Marcos Juárez - Unión - San Justo.

: General San Martín - Marcos Juárez - Unión - San Justo. Santa Fe : Belgrano - Castellanos - Las Colonias - San Martín.

: Belgrano - Castellanos - Las Colonias - San Martín. Córdoba: Concepción - Curuzú Cuatiá - Mercedes - San Roque - Sauce -Ituzaingó - San Miguel.

Concepción - Curuzú Cuatiá - Mercedes - San Roque - Sauce -Ituzaingó - San Miguel. Misiones : 25 de Mayo - Apóstoles - Cainguás - Concepción - Leandro N. Alem - Oberá - San Javier - Sur de Guaraní.

: 25 de Mayo - Apóstoles - Cainguás - Concepción - Leandro N. Alem - Oberá - San Javier - Sur de Guaraní. Tucumán : toda la provincia.

: toda la provincia. Catamarca: Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán - Puna de Tinogasta - Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle.

Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán - Puna de Tinogasta - Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle. Salta: Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos -Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos.

Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos -Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos. Jujuy: toda la provincia.

toda la provincia. Buenos Aires: Almirante Brown - Avellaneda -Berazategui - Florencio Varela- Lanús - Lomas de Zamora - Presidente Perón - Quilmes - Berisso - Ensenada - La Plata - Brandsen - Cañuelas - Magdalena -San Vicente - CABA - General Alvear - Belgrano -General Paz - Lobos -Las Flores - Monte - Navarro - Roque Pérez - Saladillo - Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - 25 de Mayo - Bolivar - Carlos Casares- Carlos Tejedor - Hipólito Yrigoyen - Pehuajó - Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini -Salliqueló -Trenque Launquen - Tres Lomas - Bahía Blanca - Patagones - Villarino -Puan - Coronel Pringles - Saavedra - Tornquist - Azul -Rauch - Tapalqué - Benito Juárez - Tandil.

Almirante Brown - Avellaneda -Berazategui - Florencio Varela- Lanús - Lomas de Zamora - Presidente Perón - Quilmes - Berisso - Ensenada - La Plata - Brandsen - Cañuelas - Magdalena -San Vicente - CABA - General Alvear - Belgrano -General Paz - Lobos -Las Flores - Monte - Navarro - Roque Pérez - Saladillo - Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - 25 de Mayo - Bolivar - Carlos Casares- Carlos Tejedor - Hipólito Yrigoyen - Pehuajó - Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini -Salliqueló -Trenque Launquen - Tres Lomas - Bahía Blanca - Patagones - Villarino -Puan - Coronel Pringles - Saavedra - Tornquist - Azul -Rauch - Tapalqué - Benito Juárez - Tandil. La Pampa: Chical Co- Puelén.

Chical Co- Puelén. Neuquén : Confluencia - Pehuenches - Picú Leufú - Collón Curá - Zapala- Aluminé - Lácar.

: Confluencia - Pehuenches - Picú Leufú - Collón Curá - Zapala- Aluminé - Lácar. Río Negro: Nueve de Julio - El Cuy - 25 de Mayo -