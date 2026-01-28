28 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Continúa la ola de calor, pero se espera la llegada del alivio: rigen alertas por temperaturas extremas y tormentas

La última semana de enero se despide con días calurosos y algo de nubosidad. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por precipitaciones y máximas de 30 grados.

Por

Continúa la ola de calor pero se espera la llegada del alivio: rige alertas por temperturas extremas y tormentas

Instagram: @diegomartinezph

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por calor extremo y tormentas para varias localidades de Argentina. La última semana de enero se despide con temperaturas sofocantes pero sin ola de calor, sumado a una leve nubosidad, a la espera de que llegue el alivio.

El cosito del clima virtual permite ver el estado del tiempo en cualquier ciudad del país. 
Te puede interesar:

El "cosito del clima" con forma de lobo marino tiene su versión web: cómo funciona

Las provincias bajo alerta por calor extremo son Buenos Aires, Corrientes, Río Negro, Neuquén y La Pampa. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se espera que la máxima sea de 30 grados; se espera que esta temperatura se mantenga durante los próximos días.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2016458703742894095&partner=&hide_thread=false

Sin embargo, las provincias de Misiones, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy se encuentran bajo alerta por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Desde Meteored informaron que "no hay grandes cambios a la vista en cuanto al calor", las temperaturas se mantendrán arriba de los 30 grados. "Habrá variaciones menores por nubosidad o brisas, pero la tendencia es clara. Incluso la costa patagónica seguirá con días cálidos, aunque allí la amplitud térmica (la diferencia entre el día y la noche) será un punto a favor", sentenciaron.

Ola de calor en CABA: cómo estarán las temperaturas

El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) muestra una continuidad de altas temperaturas máximas durante toda la semana, con valores típicos de pleno verano y muy poca variación térmica.

  • Miércoles 28: máxima de 30 grados, con cielo parcialmente nublado.

  • Jueves 29: nuevamente una máxima de 30 grados, en una jornada estable y sin lluvias.

  • Viernes 30: se repite el patrón con 30 grados de máxima, con nubosidad variable.

  • Sábado 31: se espera el pico térmico del período, con una máxima de 31 grados.

  • Domingo 1: el calor continúa, con una máxima cercana a los 30 grados.

CABA temperaturas 28-1-26
Captura del SMN.

Captura del SMN.

Alerta meteorológica por tormenta y calor: las localidades afectadas

  • Córdoba: General San Martín - Marcos Juárez - Unión - San Justo.
  • Santa Fe: Belgrano - Castellanos - Las Colonias - San Martín.
  • Córdoba: Concepción - Curuzú Cuatiá - Mercedes - San Roque - Sauce -Ituzaingó - San Miguel.
  • Misiones: 25 de Mayo - Apóstoles - Cainguás - Concepción - Leandro N. Alem - Oberá - San Javier - Sur de Guaraní.
  • Tucumán: toda la provincia.
  • Catamarca: Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán - Puna de Tinogasta - Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle.
  • Salta: Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos -Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos.
  • Jujuy: toda la provincia.
  • Buenos Aires: Almirante Brown - Avellaneda -Berazategui - Florencio Varela- Lanús - Lomas de Zamora - Presidente Perón - Quilmes - Berisso - Ensenada - La Plata - Brandsen - Cañuelas - Magdalena -San Vicente - CABA - General Alvear - Belgrano -General Paz - Lobos -Las Flores - Monte - Navarro - Roque Pérez - Saladillo - Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - 25 de Mayo - Bolivar - Carlos Casares- Carlos Tejedor - Hipólito Yrigoyen - Pehuajó - Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini -Salliqueló -Trenque Launquen - Tres Lomas - Bahía Blanca - Patagones - Villarino -Puan - Coronel Pringles - Saavedra - Tornquist - Azul -Rauch - Tapalqué - Benito Juárez - Tandil.
  • La Pampa: Chical Co- Puelén.
  • Neuquén: Confluencia - Pehuenches - Picú Leufú - Collón Curá - Zapala- Aluminé - Lácar.
  • Río Negro: Nueve de Julio - El Cuy - 25 de Mayo -
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La agencia AP confirmó la nueva cifra de muertos. 

Ascienden a 34 los muertos por la tormenta invernal Fern en Estados Unidos

play

Ola de calor en Buenos Aires: continúan las máximas arriba de los 33° y rige alerta para varias provincias

play

Nevada histórica en EEUU: 11 muertos, rutas cortadas, miles de personas sin luz y negocios cerrados

El muro atmosférico retiene el calor en Argentina.

Muro atmosférico: el responsable del calor extremo en la mayor parte del país

play

Alerta naranja por calor extremo en el AMBA: a cuánto llegará la máxima

El termómetro estará al rojo vivo durante varios días.

Ola de calor: alerta amarilla y naranja por temperaturas extremas en diez provincias

Rating Cero

Alina Moine se separó de Federico Giuliani después de tres años de relación

Alina Moine se separó de Federico Giuliani después de tres años de relación

La Tora estuvo de novia con Maxi de 18 Kilates durante 4 meses

La advertencia de La Tora Villar a Evangelina Anderson por Maxi de 18 Kilates: "Terapia"

El falsario se estrenó en Netflix.
play

El falsario es la nueva película italiana que está siendo lo más visto de Netflix: ¿de qué se trata?

Las producciones más esperadas que llegarán a Netflix en 2026.

Estas son las series más destacadas que Netflix presentará en 2026

El nuevo look de La Reini que marcó su regreso en redes sociales.

La impactante transformación de Sofía "La Reini" Gonet que impactó a todos: "Volvió"

La modelo enfrentó al entrenador y lo dejó mal parado públicamente.

"Papá ausente y mentiroso": el video con que Evangelina Anderson destrozó a Martín Demichelis

últimas noticias

Los médicos le dijeron que se case rápido porque su vida corría gran peligro

Los médicos habían descartado la enfermedad pero una baja de peso repentina reveló el diagnóstico más duro: qué era

Hace 19 minutos
El acuerdo permitió que TikTok continúe operando en Estados Unidos sin bloqueo.

Atención, TikTok con nuevos dueños: la app cambió para siempre y esto es lo que pasa

Hace 26 minutos
Ofrece paisajes multicolores únicos, plantaciones de flores, bodegas de altura y gastronomía típica en un entorno muy bien preservado.

Turismo en Argentina: está en el norte y es un pueblo perfecto para pasar las mejores vacaciones en el verano 2026

Hace 40 minutos
El silencio y la identidad productiva definen su encanto. 

Como es Arrocera La Catumbera, el destino uruguayo de 34 habitantes que recomiendan para una escapada

Hace 51 minutos
El presidente colombiano, Gustavo Petro, se pronunció en contra de la detención de Nicolás Maduro. 

Colombia reclamó a Estados Unidos la devolución de Nicolás Maduro para que sea juzgado en Venezuela

Hace 1 hora