Fentanilo contaminado: dictaron el procesamiento y prisión preventiva para Ariel García Furfaro

El juez federal Ernesto Kreplak lo consideró coautor del delito de adulteración de sustancias medicinales, que resultó en la muerte de al menos 20 personas. Es el dueño de los laboratorios HLB y Ramallo, de donde salieron las ampollas.

La Justicia mantuvo la inhibición de los bienes de García Furfaro.

El juez federal Ernesto Kreplak dictó el procesamiento y la prisión preventiva para Ariel García Furfaro, el director de los laboratorios HLB y Ramallo, de donde salieron las ampollas de fentanilo contaminado que resultaron en la muerte de al menos 20 personas.

Según el fallo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata, García Furfaro es considerado "coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor".

Kreplak mantuvo la inhibición general sobre sus bienes y dictó un embargo "hasta cubrir la suma de un billón de pesos como garantía de sus eventuales responsabilidades civiles y/o penales". El empresario enfrenta una pena de entre 10 y 25 años de prisión.

En el mismo fallo se dictó la prisión preventiva para su hermano, Diego García Furfaro, a quien también se embargó por $500 mil millones, y otros directivos de los laboratorios. La madre de ambos, Nilda Furfaro, que ya contaba con el beneficio de la prisión domiciliaria, fue procesada y embargada por $500 mil millones.

En el caso del otro hermano, Damián García Furfaro, el juez dictó la falta de mérito y ordenó su inmediata liberación, pero le prohibió salir del país y mantener contacto con los demás imputados y testigos. También inhibió sus bienes y le ordenó presentarse todos los meses ante la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Tres de Febrero de la Policía Federal.

La investigación dejó al descubierto una trama de irregularidades en el laboratorio Ramallo, de la firma HLB Pharma, la falta de controles por parte de la Anmat y las condiciones de precariedad en las que se fabricaban los medicamentos, que terminaron con un saldo trágico de casi 100 fallecidos.

El 17 de septiembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una Comisión Investigadora para analizar la cantidad total de casos confirmados y sospechosos por fentanilo contaminado; un detalle sobre la cronología de la detección del brote y la primera notificación; la determinación de las causas y responsabilidades en el sistema sanitario público y privado; y el estado de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma.

