Retiran del mercado un medicamento para la presión por estar contaminado con otra droga

El retiro de más de 11.000 cajas ocurrió en Estados Unidos. Pexels

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) pidió el retiro del mercado de un medicamento para la presión contaminado por otra droga. Desde principios de diciembre se evitó la venta de 11.100 frascos.

Según informó la FDA, el medicamento combinado de bisoprolol, fumarato e hidroclorotiazida, conocido como Ziac, tuvo que ser retirado por presentar "cantidades mínimas de ezetimibe", una droga indicada para reducir el colesterol.

Medicamentos remedios Télam Este retiro fue clasificado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) como de Clase III, lo que significa que "no es probable que cause consecuencias adversas para la salud".

Desde el medio Fox Business informaron que "las píldoras afectadas vienen en dosis de 2,5 miligramos y 6,25 miligramos, según los reguladores federales".

Los envases retirados del mercado pertenecen a las siguientes presentaciones: 30 unidades (NDC 68462-878-30)

100 unidades (NDC 68462-878-01)

500 unidades (NDC 68462-878-05) Las fechas de vencimiento de los lotes retirados se ubican entre noviembre de 2025 a mayo de 2026, dijo la agencia. El laboratorio encargado de fabricar este medicamento es Glenmark Pharmaceuticals con sede en Elmwood Park, Nueva Jersey.

Según el sitio Mayo Clinic, la combinación de drogas como el bisoprolol e hidroclorotiazida se utiliza para tratar la hipertensión arterial.