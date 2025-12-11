El ejercicio perfecto para hacer todos los días durante 10 minutos para quemar muchas calorías Esta actividad es intensa y muy efectiva. Además, tiene bajo impacto en las articulaciones. Por + Seguir en







Este ejercicio puede hacerse al aire libre o bajo techo. Freepik

Correr con pendiente por 10 minutos quema un 30% más de calorías que la carrera tradicional.

Así lo reveló un estudio de la Universidad de Essex, en Inglaterra.

Los voluntarios entrenaron en una cinta de correr curva y autopropulsada, con menor impacto para las articulaciones.

Los hombres quemaron 174 calorías y las mujeres, 139. Las Fiestas y el verano suelen ser momentos del año más sedentarios, ya sea porque hay demasiadas actividades y no queda tiempo para entrenar o, por el contrario, porque nos vamos de vacaciones. Sin embargo, no hace falta interrumpir el ejercicio: hay uno perfecto que solo toma 10 minutos.

Los expertos siempre han dicho que cualquier tipo de actividad física, por mínima que sea, siempre es mejor que no hacer nada. Las rutinas breves e intensas son perfectas para las personas que quieren empezar a entrenar o mantener un ritmo mínimo durante el verano antes de volver al gimnasio.

En este caso, se trata de una rutina que puede hacerse todos los días: según un estudio de la Escuela de Deporte, Rehabilitación y Ciencias del Ejercicio de la Universidad de Essex, en Inglaterra, correr con pendiente quema hasta un 30% de calorías más que la carrera normal.

Correr en cinta Freepik Beneficios de correr con pendiente Para imitar las condiciones de la carrera con pendiente en el exterior, los investigadores hicieron que los voluntarios entrenaran sobre cintas de correr curvas. La principal diferencia con la cinta tradicional es que no tiene motor, sino que es autopropulsada, por lo que brinda un ejercicio más natural y efectivo.

Según el estudio de la Universidad de Essex, los voluntarios que corrieron con pendiente quemaron hasta un 30% más de calorías, consumieron un 32% más de oxígeno y alcanzaron una cadencia de carrera 2,5% más alta. También experimentaron un menor impacto en las articulaciones.

Las conclusiones señalaron que, si se alcanza una velocidad promedio de entre 11 y 12 km/h durante 10 minutos, un hombre puede llegar a quemar 174 calorías, mientras que para una mujer son 139 calorías. El gasto energético es proporcional a la velocidad: cuanto más lento se corre, menos calorías se consumen.