11 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El ejercicio perfecto para hacer todos los días durante 10 minutos para quemar muchas calorías

Esta actividad es intensa y muy efectiva. Además, tiene bajo impacto en las articulaciones.

Por
Este ejercicio puede hacerse al aire libre o bajo techo.

Este ejercicio puede hacerse al aire libre o bajo techo.

Freepik
  • Correr con pendiente por 10 minutos quema un 30% más de calorías que la carrera tradicional.
  • Así lo reveló un estudio de la Universidad de Essex, en Inglaterra.
  • Los voluntarios entrenaron en una cinta de correr curva y autopropulsada, con menor impacto para las articulaciones.
  • Los hombres quemaron 174 calorías y las mujeres, 139.

Las Fiestas y el verano suelen ser momentos del año más sedentarios, ya sea porque hay demasiadas actividades y no queda tiempo para entrenar o, por el contrario, porque nos vamos de vacaciones. Sin embargo, no hace falta interrumpir el ejercicio: hay uno perfecto que solo toma 10 minutos.

Qué es la Tirzepatida, el medicamento inyectable que llegó al país y que sirve para adelgazar
Te puede interesar:

Qué es la Tirzepatida, el medicamento inyectable que llegó al país y que sirve para adelgazar

Los expertos siempre han dicho que cualquier tipo de actividad física, por mínima que sea, siempre es mejor que no hacer nada. Las rutinas breves e intensas son perfectas para las personas que quieren empezar a entrenar o mantener un ritmo mínimo durante el verano antes de volver al gimnasio.

En este caso, se trata de una rutina que puede hacerse todos los días: según un estudio de la Escuela de Deporte, Rehabilitación y Ciencias del Ejercicio de la Universidad de Essex, en Inglaterra, correr con pendiente quema hasta un 30% de calorías más que la carrera normal.

Correr en cinta

Beneficios de correr con pendiente

Para imitar las condiciones de la carrera con pendiente en el exterior, los investigadores hicieron que los voluntarios entrenaran sobre cintas de correr curvas. La principal diferencia con la cinta tradicional es que no tiene motor, sino que es autopropulsada, por lo que brinda un ejercicio más natural y efectivo.

Según el estudio de la Universidad de Essex, los voluntarios que corrieron con pendiente quemaron hasta un 30% más de calorías, consumieron un 32% más de oxígeno y alcanzaron una cadencia de carrera 2,5% más alta. También experimentaron un menor impacto en las articulaciones.

Las conclusiones señalaron que, si se alcanza una velocidad promedio de entre 11 y 12 km/h durante 10 minutos, un hombre puede llegar a quemar 174 calorías, mientras que para una mujer son 139 calorías. El gasto energético es proporcional a la velocidad: cuanto más lento se corre, menos calorías se consumen.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El retiro de más de 11.000 cajas ocurrió en Estados Unidos. 

Retiran del mercado un medicamento para la presión por estar contaminado con otra droga

Algunos de los menores desarrollaron tumores y otros fallecieron, según los datos recopilados.

Alerta sanitaria en Europa: un donante de esperma con gen cancerígeno engendró 197 hijos

El ejercicio diario es otro pilar en la longevidad. Caminar 30 minutos al día con intensidad, ya sea aumentando la inclinación o el ritmo, ayuda a mantener la salud general.

Un experto en longevidad reveló cuáles son los hábitos que redujeron su edad biológica: no son complicados

Esta actividad mejora la salud cardiovascular y tonifica todo el cuerpo.

Este ejercicio de 10 minutos quema más grasa que correr, según la NASA

La gripe generó alerta en las autoridades sanitarias.

Alerta mundial por el avance de una gripe que saturó hospitales: los síntomas y los grupos de riesgo

El enfoque deriva en revisar hábitos y privilegiar acciones simples.

Un experto en longevidad reveló que la actividad perfecta es caminar mucho y no correr tanto: ¿por qué?

Rating Cero

Evelyn Botto y Federico Bal, de novios.

Evelyn Botto reveló nuevos detalles de su romance con Fede Bal: "Es nuestro primer..."

Kun Agüero  y Sofía Calzetti fueron padres hace un año.

Bomba: el Kun Agüero se habría separado de Sofía Calzetti tras serle infiel con una famosa

Esta serie de Netflix está basada en un libro de Mikel Santiago.
play

La serie española que se destaca por ser corta y por su apasionante suspenso: está en Netflix

Guillermina Valdés impactó con su radical corte bob en televisión.

La impresionante transformación de Guillermina Valdés: sorprendió con un corte bob con flequillo

Tras el éxito monumental de Infinity War y Endgame, que marcaron un hito en la historia del cine de superhéroes y cerraron con maestría la Saga del Infinito, las expectativas en torno a esta nueva película son enormes. 

Se filtraron los roles: cómo actuarán los personajes de Marvel en Avengers Doomsday

La película original fue un éxito y su precuela ya está en Netflix.
play

Netflix: la precuela de una desgarradora película que te hace emocionar hasta las lágrimas

últimas noticias

Una historia de amor, trabajo y mucha cocina.

El rincón peruano que conquistó Colegiales

Hace 7 minutos
En cada edición convoca a 25 mil personas.

La Feria MIGRA despide el año con un fin de semana entero a puro arte impreso

Hace 16 minutos
Un ambiente familiar que rinde tributo al deporte nacional.

El restaurante de Buenos Aires para comer una fugazzeta al paso con provolone y jamón

Hace 16 minutos
Qué es la Tirzepatida, el medicamento inyectable que llegó al país y que sirve para adelgazar

Qué es la Tirzepatida, el medicamento inyectable que llegó al país y que sirve para adelgazar

Hace 20 minutos
Este ejercicio puede hacerse al aire libre o bajo techo.

El ejercicio perfecto para hacer todos los días durante 10 minutos para quemar muchas calorías

Hace 26 minutos