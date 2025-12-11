El Tesoro volvió a comprar dólares: lleva casi u$s300 millones de cara al vencimiento de enero con bonistas privados Tras obtener u$s910 millones con la colocación del Bonar 2029N, y sumar alrededor de u$s50 millones este miércoles, el Gobierno continúa con la acumulación de fondos. Falta menos de un mes para el pago de obligaciones por u$s4.200 millones del próximo 9 de enero. Por + Seguir en







El Tesoro aceleró la compra de dólares en el MULC.

El Gobierno aceleró el ritmo de compra de dólares este jueves, de cara a las obligaciones de pago por u$s4.200 millones del próximo 9 de enero con bonistas privados: el Tesoro adquirió unos u$s220 millones tras obtener u$s910 millones con la colocación del Bonar 2029N.

Según informó Ámbito, la compra llega después de que el miércoles sumara unos u$s50 millones en el mercado de cambios y tras la buena licitación en el regreso del país a los mercados tras casi ocho años de no colocar deuda soberana. Así, el Gobierno continúa con la acumulación de fondos de cara al vencimiento con bonistas privados.

Cabe destacar que el resultado de la colocación del bono en moneda extranjera será utilizado para el pago de la amortización de los Bonares 2029 y 2030 del próximo 9 de enero, cuando vencen u$s4.200 millones que corresponden a amortizaciones de capital de los bonos AL29 y AL30, emitidos en la reestructuración de deuda de 2020. Estos derivan de obligaciones originales contraídas durante gestiones previas, incluyendo la de Luis Caputo como ministro de Finanzas (2017-2018).

tesoro nacional @AmilcarCollante Uno de los que confirmó la acumulación de dólares en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambios) fue Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, quien contestó afirmativamente en su cuenta de X cuando le preguntaron si el Tesoro compró una buena cantidad de reservas: el último dato disponible determina apenas unos u$s210 millones en su cuenta en moneda extranjera en el Banco Central (BCRA).

Sin embargo, aún debería adquirir u$s2.700 millones para cubrir las obligaciones. En cuanto a los dólares adicionales, planea recibir u$s700 millones antes de fin de año por la privatización de cuatro centrales hidroeléctricas. Asimismo, existe la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) libere unos u$s1.000 millones, a pesar del incumplimiento de la meta de reservas.