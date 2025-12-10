Este ejercicio de 10 minutos quema más grasa que correr, según la NASA Un estudio de la agencia estadounidense demostró que este entrenamiento es más efectivo que trotar durante media hora, con la ventaja de que se trata de una actividad de bajo impacto. Por + Seguir en







Esta actividad mejora la salud cardiovascular y tonifica todo el cuerpo. Redes Sociales

Según un estudio de la NASA, 10 minutos de rebounding queman más grasa que correr durante media hora.

Esta actividad aeróbica consiste en saltar sobre un trampolín, y combina movimientos como trotar y bailar.

Al tratarse de un ejercicio de bajo impacto, es apto para personas que no pueden salir a correr.

Mejora la salud cardiovascular y tonifica los músculos de piernas, glúteos y abdominales. En medio de las exigencias de la vida diaria, el trabajo y la familia, muchas personas llegan al final del día sin haber tenido tiempo para entrenar, a pesar de que quieren ponerse en forma. Por suerte, existe un ejercicio de solo 10 minutos que, según la NASA, quema más grasa que salir a correr.

Distintos estudios señalan que las rutinas breves pero intensas, si se mantienen de manera constante a lo largo de los meses, son más efectivas para quemar calorías y fortalecer los músculos que las sesiones tradicionales que pueden hacerse en el gimnasio. La clave es elevar el nivel de exigencia.

Esto no significa que se trate de ejercicios complicados o no aptos para principiantes: la intensidad puede amoldarse al estado físico y condiciones de cada persona, de manera que la exigencia sea alta pero tolerable. De esta manera, todos podrán disfrutar la sesión y obtener buenos resultados.

Cuál es el ejercicio de 10 minutos que quema más grasa que correr Según un estudio de la NASA, hacer 10 minutos de rebounding es más efectivo para quemar grasa que correr durante media hora. Esta actividad aeróbica consiste en saltar en un trampolín y combina movimientos rítmicos derivados del trote y el baile. Se trata de un entrenamiento novedoso, divertido y de bajo impacto.

Rebounding - ejercicio en trampolín Freepik En la investigación de la NASA, ocho personas realizaron sesiones de entrenamiento que incluían correr en cinta y rebounding. Al medir la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno (VO2) y el nivel de esfuerzo biomecánico, los científicos determinaron que saltar era más efectivo que correr.

Beneficios del rebounding La principal ventaja del rebounding es que ofrece todos los beneficios del ejercicio aeróbico, pero con bajo impacto, por lo que resulta muy útil para las personas que no pueden correr. También ayuda a maximizar el tiempo de ejercicio, ya que permite quemar calorías mucho más rápidamente que el running. Entre sus beneficios, el rebounding mejora la salud cardiovascular, el equilibrio y la coordinación, fundamentales para saltar en el trampolín. Además, permite trabajar varios grupos musculares grandes al mismo tiempo, principalmente piernas, glúteos y abdominales.