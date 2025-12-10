10 de diciembre de 2025 Inicio
Alerta sanitaria en Europa: un donante de esperma con gen cancerígeno engendró 197 hijos

Una investigación de medios europeos señaló que varios de los menores desarrollaron tumores y algunos fallecieron. El dato abre sospechas sobre los protocolos de screening genético en las clínicas de fertilidad.

Algunos de los menores desarrollaron tumores y otros fallecieron

Algunos de los menores desarrollaron tumores y otros fallecieron, según los datos recopilados.

Un donante de esperma que tiene un gen que dispara el riesgo de cáncer engendró al menos 197 niños en Europa, 35 de ellos concebidos en España, mediante tratamientos de fertilidad.

El informe conjunto de 14 radiodifusoras públicas, coordinadas por la red de periodismo de investigación de la Unión Europea de Radiodifusión (EBU), reveló que varios de estos menores que comparten el material genético desarrollaron tumores y que algunos ya fallecieron por causa de esta enfermedad.

La información abre sospechas sobre el screening genético en las clínicas de fertilidad, un proceso exhaustivo de pruebas que evalúa a los donantes (de óvulos o esperma) para detectar variantes genéticas comunes que causan enfermedades hereditarias graves.

"La mutación afecta al gen TP53, clave para evitar que las células se vuelvan cancerosas, y puede provocar el síndrome de Li-Fraumeni, que conlleva hasta un 90% de riesgo de cáncer a lo largo de la vida. El donante, conocido como 'donante 7069' o 'Kjeld', comenzó a entregar muestras en 2005 mientras era estudiante y superó los controles rutinarios, ya que la mutación no estaba presente en la mayoría de sus células", detalló el medio español 20 Minutos.

Fertilidad: critican la concentración de riesgo genético por un solo donante

El escándalo en reproducción asistida por el donante de esperma con mutación cancerígena masivo en Europa dejó al descubierto la vulnerabilidad de los sistemas de donación. Las críticas apuntaron a la urgencia de revisar y estandarizar las pruebas genéticas a las que se someten los donantes de gametos, especialmente cuando el esperma de un solo individuo puede ser utilizado para crear casi 200 vidas en diferentes países.

