Qué es la tirzepatida, el medicamento inyectable que llegó al país y que sirve para adelgazar

Esta semana se realizó en Argentina la presentación oficial de la tirzepatida, un medicamento inyectable de última generación destinado al tratamiento de la diabetes y la obesidad que compite contra el Ozempic.
Según los especialistas, cumple una doble función: además de disminuir el peso, ayuda a regular parámetros metabólicos. Quiénes pueden usarlo.
Las autoridades sanitarias remarcaron que su utilización debe ser estrictamente bajo indicación médica y acompañarse siempre de hábitos saludables, como una alimentación equilibrada, actividad física regular y controles clínicos permanentes.
El fármaco, desarrollado por la compañía Lilly, recibió la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y será comercializado en el país por el laboratorio Adium.
Según se detalló, la tirzepatida actúa como un agonista dual de los receptores GIP (péptido insulinotrópico dependiente de glucosa) y GLP-1, que es un péptido similar al glucagón tipo 1.
Su mecanismo de acción permite modular el metabolismo del tejido adiposo, mejorar la eficiencia energética, regular el almacenamiento y la liberación de lípidos, y aumentar la sensibilidad a la insulina.
A su vez, la activación del receptor GLP-1 incrementa la sensación de saciedad, retrasa el vaciamiento gástrico y estimula la secreción de insulina, efectos que contribuyen a disminuir la ingesta de alimentos.
La tirzepatida se presenta como una solución inyectable de aplicación subcutánea semanal, indicada para personas a partir de los 18 años. Las dosis se establecen mediante un esquema gradual que va desde los 2,5 mg hasta los 15 mg.
En cuanto a los resultados, especialistas señalan que el tratamiento genera una reducción de peso clínicamente relevante, en muchos casos superior al 25%, con una marcada disminución de la masa grasa.
Además, subrayan que más del 90% de los pacientes muestra una respuesta metabólica favorable incluso desde la dosis mínima.