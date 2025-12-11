11 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Qué es la tirzepatida, el medicamento inyectable que llegó al país y que sirve para adelgazar

Según los especialistas, cumple una doble función: además de disminuir el peso, ayuda a regular parámetros metabólicos. Quiénes pueden usarlo.

Por
Qué es la Tirzepatida

Qué es la Tirzepatida, el medicamento inyectable que llegó al país y que sirve para adelgazar

Esta semana se realizó en Argentina la presentación oficial de la tirzepatida, un medicamento inyectable de última generación destinado al tratamiento de la diabetes y la obesidad que compite contra el Ozempic.

Este ejercicio puede hacerse al aire libre o bajo techo.
Te puede interesar:

El ejercicio perfecto para hacer todos los días durante 10 minutos para quemar muchas calorías

Las autoridades sanitarias remarcaron que su utilización debe ser estrictamente bajo indicación médica y acompañarse siempre de hábitos saludables, como una alimentación equilibrada, actividad física regular y controles clínicos permanentes.

El fármaco, desarrollado por la compañía Lilly, recibió la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y será comercializado en el país por el laboratorio Adium.

Obesidad
El medicamento est&aacute; indicado para pacientes con diabetes y/o obesidad.

El medicamento está indicado para pacientes con diabetes y/o obesidad.

Según se detalló, la tirzepatida actúa como un agonista dual de los receptores GIP (péptido insulinotrópico dependiente de glucosa) y GLP-1, que es un péptido similar al glucagón tipo 1.

Su mecanismo de acción permite modular el metabolismo del tejido adiposo, mejorar la eficiencia energética, regular el almacenamiento y la liberación de lípidos, y aumentar la sensibilidad a la insulina.

A su vez, la activación del receptor GLP-1 incrementa la sensación de saciedad, retrasa el vaciamiento gástrico y estimula la secreción de insulina, efectos que contribuyen a disminuir la ingesta de alimentos.

Tirzepatida: modo de aplicación y efectos

La tirzepatida se presenta como una solución inyectable de aplicación subcutánea semanal, indicada para personas a partir de los 18 años. Las dosis se establecen mediante un esquema gradual que va desde los 2,5 mg hasta los 15 mg.

En cuanto a los resultados, especialistas señalan que el tratamiento genera una reducción de peso clínicamente relevante, en muchos casos superior al 25%, con una marcada disminución de la masa grasa.

Además, subrayan que más del 90% de los pacientes muestra una respuesta metabólica favorable incluso desde la dosis mínima.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El retiro de más de 11.000 cajas ocurrió en Estados Unidos. 

Retiran del mercado un medicamento para la presión por estar contaminado con otra droga

Algunos de los menores desarrollaron tumores y otros fallecieron, según los datos recopilados.

Alerta sanitaria en Europa: un donante de esperma con gen cancerígeno engendró 197 hijos

El ejercicio diario es otro pilar en la longevidad. Caminar 30 minutos al día con intensidad, ya sea aumentando la inclinación o el ritmo, ayuda a mantener la salud general.

Un experto en longevidad reveló cuáles son los hábitos que redujeron su edad biológica: no son complicados

Esta actividad mejora la salud cardiovascular y tonifica todo el cuerpo.

Este ejercicio de 10 minutos quema más grasa que correr, según la NASA

La gripe generó alerta en las autoridades sanitarias.

Alerta mundial por el avance de una gripe que saturó hospitales: los síntomas y los grupos de riesgo

El enfoque deriva en revisar hábitos y privilegiar acciones simples.

Un experto en longevidad reveló que la actividad perfecta es caminar mucho y no correr tanto: ¿por qué?

Rating Cero

Evelyn Botto y Federico Bal, de novios.

Evelyn Botto reveló nuevos detalles de su romance con Fede Bal: "Es nuestro primer..."

Kun Agüero  y Sofía Calzetti fueron padres hace un año.

Bomba: el Kun Agüero se habría separado de Sofía Calzetti tras serle infiel con una famosa

Esta serie de Netflix está basada en un libro de Mikel Santiago.
play

La serie española que se destaca por ser corta y por su apasionante suspenso: está en Netflix

Guillermina Valdés impactó con su radical corte bob en televisión.

La impresionante transformación de Guillermina Valdés: sorprendió con un corte bob con flequillo

Tras el éxito monumental de Infinity War y Endgame, que marcaron un hito en la historia del cine de superhéroes y cerraron con maestría la Saga del Infinito, las expectativas en torno a esta nueva película son enormes. 

Se filtraron los roles: cómo actuarán los personajes de Marvel en Avengers Doomsday

La película original fue un éxito y su precuela ya está en Netflix.
play

Netflix: la precuela de una desgarradora película que te hace emocionar hasta las lágrimas

últimas noticias

Una historia de amor, trabajo y mucha cocina.

El rincón peruano que conquistó Colegiales

Hace 13 minutos
En cada edición convoca a 25 mil personas.

La Feria MIGRA despide el año con un fin de semana entero a puro arte impreso

Hace 22 minutos
Un ambiente familiar que rinde tributo al deporte nacional.

El restaurante de Buenos Aires para comer una fugazzeta al paso con provolone y jamón

Hace 22 minutos
Qué es la Tirzepatida, el medicamento inyectable que llegó al país y que sirve para adelgazar

Qué es la tirzepatida, el medicamento inyectable que llegó al país y que sirve para adelgazar

Hace 26 minutos
Este ejercicio puede hacerse al aire libre o bajo techo.

El ejercicio perfecto para hacer todos los días durante 10 minutos para quemar muchas calorías

Hace 32 minutos