Fabián Grillo: "En la cabeza de Pablo se le disparó a toda la sociedad con el objetivo de disciplinar" El padre de Pablo Grillo volvió a apuntar contra las fuerzas de seguridad y detalló cómo será la séptima operación a la que se someterá su hijo. Por







Fabián Grillo: "En la cabeza de Pablo se le disparó a toda la sociedad con el objetivo de disciplinar".

El fotógrafo Pablo Grillo será sometido a una nueva cirugía este miércoles y su padre Fabián Grillo expresó su esperanza a que, tras la misma, haya una evolución favorable de su estado de salud ya que "ahora su cerebro está prácticamente aplastado".

En diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, el hombre explicó que su hijo "volvió al hospital Ramos Mejía para que le coloquen la prótesis". "Nos confirmaron hoy que sería el día miércoles la operación. Esta es la séptima. Volvería a tener un nuevo cráneo que ahora no lo tiene", detalló.

Además se refirió a la reconstrucción del disparo que efectuó el gendarme Héctor Jesús Guerrero contra el fotógrafo en la marcha de jubilados del pasado 12 de marzo por pedido de la Justicia: "Fue remover la llaga y el dolor constantemente".

Pablo Grillo X (@kalofotograma) "Esto es un disparo a toda la sociedad. En la cabeza de Pablo se le disparó a toda la sociedad con el objetivo de disciplinar. Este tipo de gobiernos de saqueo requieren de la anulación de la lucha popular porque saben que es su límite", apuntó.

En ese sentido, cuestionó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y su operativo "anti piquete": "Le pegan al que protesta y, como viven de la mentira y el ocultamiento, le pegan al que lo muestra".