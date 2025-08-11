Fabián Grillo: "En la cabeza de Pablo se le disparó a toda la sociedad con el objetivo de disciplinar".

11 de agosto de 2025 Inicio
El padre de Pablo Grillo volvió a apuntar contra las fuerzas de seguridad y detalló cómo será la séptima operación a la que se someterá su hijo.

En diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, el hombre explicó que su hijo "volvió al hospital Ramos Mejía para que le coloquen la prótesis". "Nos confirmaron hoy que sería el día miércoles la operación. Esta es la séptima. Volvería a tener un nuevo cráneo que ahora no lo tiene", detalló.

"Esto es un disparo a toda la sociedad. En la cabeza de Pablo se le disparó a toda la sociedad con el objetivo de disciplinar. Este tipo de gobiernos de saqueo requieren de la anulación de la lucha popular porque saben que es su límite", apuntó.

En ese sentido, cuestionó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y su operativo "anti piquete": "Le pegan al que protesta y, como viven de la mentira y el ocultamiento, le pegan al que lo muestra".

Por último reveló detalles de la nueva operación por la que pasará su hijo: "Creemos, por lo que dicen los médicos, que con la plaquetización, como se llama a la colocación de la prótesis, en estos casos normalmente hay una muy buena evolución posterior". "Su cerebro ahora está prácticamente aplastado, con la prótesis debería mejorar y recuperaría cierta normalidad", concluyó.

