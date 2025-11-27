IR A
Video: Gustavo Sylvestre se hizo un tatuaje temporal en vivo antes de los Martín Fierro de Cable

El conductor de C5N sorprendió a todos en la previa de la premiación y protagonizó uno de los momentos de la alfombra roja.

Gustavo Sylvestre se hizo un tatuaje temporal.

Gustavo Sylvestre se hizo un tatuaje temporal.

Captura de C5N

El conductor de Minuto Uno, Gustavo Sylvestre, sorprendió en la previa de la entrega de los Martín Fierro de Cable 2025, que fueron transmitidos por C5N, y se realizó un tatuaje temporal durante la alfombra roja.

El ciclo está conducido por el médico cirujano Fernando Felice.
Martin Fierro de Cable 2025: el mejor programa de Temas Médicos fue para El secreto mejor guardado

