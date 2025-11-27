IR A
IR A

Martin Fierro de Cable 2025: el mejor programa de Temas Médicos fue para El secreto mejor guardado

El programa fue elegido por APTRA como el mejor ciclo de 2024 en la divulgación de la medicina en la TV de cable en la Argentina.

El ciclo está conducido por el médico cirujano Fernando Felice.

El ciclo está conducido por el médico cirujano Fernando Felice.

C5N

La televisión se vistió de gala para una transmisión especial de C5N, este jueves 27 de noviembre, en la entrega de los Martín Fierro de Cable 2025, y en el rubro Temas Médicos ganó El secreto mejor guardado.

Te puede interesar:

Ventura, sobre los Martín Fierro de Cable 2025: "Reivindico este reencuentro con C5N que es una pantalla poderosa"

El ciclo con la conducción de Fernando Felice, se emitió por A24: "No hay belleza sin salud", destacó el médico cirujano cuando subió a recibir su premio. A su vez, agradeció a la señal por la que se emite y a su familia.

Entre los nominados por APTRA estuvo el ciclo Doctor C, del médico Guillermo Capuya, en C5N, y Las tardes con Pink, del canal KZO, con Judith Casal.

Los Martin Fierro de Cable en C5N

Los Martín Fierro de Cable, en transmisión especial de C5N, con la conducción de Lizy Tagliani y Juan Di Natale, tuvo un show musical del cantante rosarino Valentino Merlo, intérprete de música urbana y pop latino, y una puesta en escena de última tecnología, en el Goldencenter de Costanera Norte, en la Ciudad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Rolando Graña.

Graña cruzó a Milei por sus ataques a los periodistas: "No nos importa si nos odia"

TN de Noche, el programa conducido por Franco Mercuriali, obtuvo la estatuilla por ser el mejor noticiero de cable durante el año 2024.

TN de Noche ganó el Martin Fierro de Cable a mejor Noticiero

El presidente de APTRA dijo que estamos en una pantalla poderosa, sobre la transmición que realiza C5N

Luis Ventura en la apertura de los MF de Cable: "Vamos a tener la primera estatuilla bañada en oro genuino"

Más de 30 ganadores y una noche inolvidable.

Martín Fierro de Cable 2025: todos los ganadores de una noche inolvidable

play

Gustavo Sylvestre : "Hoy la televisión por cable está muchas veces arriba de los canales de aire"

play

Seguí en vivo la ceremonia de los Martín Fierro de Cable 2025 por C5N

últimas noticias

GPS ganó a mejor programa de Interés General Semanal en los Martín Fierro de Cable 2025

GPS ganó a mejor programa de Interés General Semanal en los Martín Fierro de Cable 2025

Hace 9 minutos
Manu Juve con un discurso fuerte sobre la policía

El discurso de Manu Jove sobre las fuerzas de seguridad en las manifestaciones: "Están cometiendo excesos"

Hace 15 minutos
Rolando Graña.

Graña cruzó a Milei por sus ataques a los periodistas: "No nos importa si nos odia"

Hace 15 minutos
TN de Noche, el programa conducido por Franco Mercuriali, obtuvo la estatuilla por ser el mejor noticiero de cable durante el año 2024.

TN de Noche ganó el Martin Fierro de Cable a mejor Noticiero

Hace 31 minutos
Milei junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Javier Milei no viajará a Washington para el sorteo del Mundial

Hace 48 minutos