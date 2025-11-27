Martin Fierro de Cable 2025: el mejor programa de Temas Médicos fue para El secreto mejor guardado El programa fue elegido por APTRA como el mejor ciclo de 2024 en la divulgación de la medicina en la TV de cable en la Argentina.







El ciclo está conducido por el médico cirujano Fernando Felice. C5N

La televisión se vistió de gala para una transmisión especial de C5N, este jueves 27 de noviembre, en la entrega de los Martín Fierro de Cable 2025, y en el rubro Temas Médicos ganó El secreto mejor guardado.

El ciclo con la conducción de Fernando Felice, se emitió por A24: "No hay belleza sin salud", destacó el médico cirujano cuando subió a recibir su premio. A su vez, agradeció a la señal por la que se emite y a su familia.

Entre los nominados por APTRA estuvo el ciclo Doctor C, del médico Guillermo Capuya, en C5N, y Las tardes con Pink, del canal KZO, con Judith Casal.