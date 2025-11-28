El emotivo homenaje del Martín Fierro de Cable 2025 a las figuras que dejaron una huella imborrable Fue un reconocimiento por el legado y la trayectoria de quienes marcaron la pantalla argentina y vivirán en la memoria colectiva.







El recuerdo de la influencer en los Martín Fierro de Cable 2025. C5N

Con un momento cargado de emoción y respeto, en los premios Martín Fierro de Cable 2025, APTRA recordó a los grandes nombres de la televisión por cable que nos dejaron en el último año.

En la transmisión especial de este jueves, con la transmisión especial de C5N, desde el Goldencenter, en Costanera Norte, el músico Valentino Merlo hizo una versión del tema de Luis Alberto Spinetta, Seguir viviendo sin tu amor.

En el escenario pasaron las imágenes animadas por inteligencia artificial, en medio del repaso de los protagonistas y famosos de la TV de cable en Argentina que dejaron su legado, entre ellos el actor Toti Ciliberto, que falleció el 1 de abril de 2025. "Yo no sé si seré buen o mal actor, pero sé que soy muy querido en el ambiente”, se escuchó su voz en el escenario.

El emotivo homenaje de Valentino Merlo en los Martín Fierro de Cable 2025 al recordar a icónicos personajes argentinos



Además, se recordó al actor Daniel Fanego, con una frase que resonó en medio del silencio de la noche: "Estoy seguro yo soy persona por haber sido actor, que si no lo hubiera sido"-

Quien no pudo faltar entre los que dejaron este plano y que fueron recordados en una noche especialísima, la boxeadaora Alejandra "Locomotora" Oliveras. "La vida es una pelea. Luchá, dale para adelante", fue una de las frases de la magnética influencer.