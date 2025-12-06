La Plata: robaron en una distribuidora y se llevaron las cajas navideñas de los empleados Los delincuentes ingresaron en el depósito mayorista de alimentos para mascotas y sustrajeron objetos de valor, pero también los obsequios que tenían preparados para los trabajadores. Por + Seguir en







El robo ocurrió en el barrio Hernández. Redes sociales

Un grupo de ladrones ingresó durante la madrugada del domingo a robar a una distribuidora de alimentos para mascotas en el barrio Hernández, en La Plata. Se llevaron objetos de valor, dinero, pero se cargaron también las cajas navideñas preparadas para los empleados.

Esto ocurrió en el local MasCan ubicado en 514 entre 20 y 21. Según indicó El Día, los asaltantes entraron por el techo, cortaron chapas y rompieron el cieloraso para ingresar. Adentro destruyeron puertas, paredes y cables con el objetivo de encontrar dinero.

Uno de los dueños del local indicó que buscaban una caja fuerte. “Nos rompieron todo buscando cajas de seguridad, pero no se llevaron nada de eso. Había solo un poco de cambio de una logística, pero nada más”, aseguró.

Aunque no lograron llevarse gran dinero, se escaparon con objetos valuados como computadoras, celulares y las cajas navideñas de uno 20 empleados.

El robo fue noticia el domingo, pero no se pudieron dar a conocer las cámaras de seguridad porque el disco sufrió una falla, pero se espera más material para accionar.