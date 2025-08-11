El fotógrafo Pablo Grillo será operado nuevamente para colocarle una prótesis craneal El reportero gráfico continúa con su recuperación tras haber sido herido de gravedad en marzo por una cápsula de gas lacrimógeno disparada por Gendarmería. Por







Pablo Grillo será operado nuevamente para colocarle una prótesis craneal X (@kalofotograma)

El fotógrafo Pablo Grillo volverá a pasar por el quirófano el próximo miércoles, cuando los médicos le coloquen una prótesis en su cabeza. La intervención se realizará tras las graves heridas que sufrió el 12 de marzo, durante la represión de las fuerzas de seguridad comandadas por la ministra Patricia Bullrich a una manifestación de jubilados frente al Congreso.

“Después de realizar los estudios correspondientes, este miércoles 13/8 operarán a Pablo para colocarle la prótesis en su cabeza. Un paso muy importante en su recuperación”, informaron desde la cuenta JusticiaPorPabloGrillo, administrada por familiares y amigos del reportero gráfico.

image En otro mensaje, detallaron que Pablo necesita dadores de sangre de cualquier grupo y factor. “Presentarse con DNI de lunes a viernes a las 8hs en el Hospital Ramos Mejía, Gral. Urquiza 609, Capital Federal. Es necesario NO estar en ayunas. ¡Muchas gracias por el apoyo!”, expresaron.

image El 12 de marzo, Grillo fue alcanzado en la cabeza por una cápsula de gas lacrimógeno disparada de manera ilegal por un efectivo de Gendarmería. El impacto le provocó una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica. Permaneció varios meses internado en el Hospital Ramos Mejía, donde fue sometido a múltiples cirugías para salvarle la vida.

En la causa judicial, el gendarme Héctor Jesús Guerrero, identificado como autor del disparo, está imputado pero sigue en libertad a la espera de prestar declaración indagatoria el 2 de septiembre.