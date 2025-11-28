IR A
IR A

C5N, el canal más ganador de los Martín Fierro de cable 2025

La gala distinguió a sus mejores figuras y el canal emisor fue el más reconocido con 10 premios. Gustavo Sylvestre se llevó el de oro.

C5N se llevó 10 estatuillas.

C5N se llevó 10 estatuillas.

Redes sociales

La televisión de cable se reunió para llevar adelante los Premios Martín Fierro que corresponden a las emisiones del 2024. Lizy Tagliani y Juan Di Natale fueron la dupla conductora y presentaron más de 35 categorías, de las cuales C5N se impuso en 10.

Sylvestre al levantar la estatuilla.
Te puede interesar:

Gustavo Sylvestre, tras ganar el Martín Fierro de oro: "Estoy muy emocionado"

En la ceremonia de apertura, Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) y encargada de la organización de los premios, contó que por primera vez en la historia de los galardones más importantes de la televisión argentina la estatuilla final tendrá un baño de oro genuino.

Uno de los más ganadores fue Gustavo Sylvestre, conductor de Minuto Uno que recibió el premio a mejor labor periodística masculina y lo celebró efusivamente. Pero, también ganó el de oro.

Sylvestre MF Oro

Desde el Golden Center en Parque Norte, en la Cuidad de Buenos Aires, tuvo, de principio a fin, un discurso sentido y profundo. "La verdad que estoy emocionado. Ver al Papa Francisco recién fue fuerte. Gracias APTRA", fueron las primeras palabras del conductor al recibir el premio. "Hay que seguir reivindicando este premio, que es el único que celebra a todos los laburantes de la televisión y de la radio", dijo en respuesta a los cuestionamientos que tuvieron los Martin Fierro.

Otra de ellas fue Rosalía Costantino como columnista económica con Duro de Domar: "Quiero dedicarle este premio a la gente porque con sus historias podemos reconstruir la realidad de muchos y, por eso, por sus voces que escuchamos día a día, podemos conocer que muchos la están pasando mal", dijo Constantino al recibir su primera estatuilla. "Ojalá pronto podamos contar historias mucho más gratificantes", agregó.

La colo Ro

Por otro lado, La Colo, Rosalía Costantino, le dedicó el premio a "la universidad pública, porque soy una formada profesionalmente de la universidad pública". Entre sus agradecimientos, destacó a "Nicolás Bocache, que en 2018 confió en mi. Este premio también es para vos".

En tal sentido, el director de medios de Grupo Indalo, Nicolás Bocache, ganó el Martín Fierro de Cable 2025 a la producción general y, tras recibir la estatuilla, agradeció "a todos los trabajadores de C5N, que en los peores momentos pusieron el cuerpo para mantener el canal firme".

Bocache

"Es una noche especial para C5N. Pienso que son tiempos difíciles para el periodismo a nivel global. Por eso, más allá de cómo pensamos, más allá de nuestra mirada de país, más allá de nuestra agenda periodística, también es un tiempo para estar unidos para defender esto que tenemos acá, que es maravilloso, el amor por la televisión, por la industria, por el periodismo", señaló Bocache desde el escenario.

Todos los ganadores

Martín Fierro de Cable de Oro 2025

  • Gustavo Sylvestre

Labor Periodística Masculina

  • Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)
  • Eduardo Feinmann (El Noticiero – LN+)
  • Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N) - GANADOR
  • Nelson Castro (El Corresponsal – TN)

Interés General Diario

  • +Verdad (Esteban Trebucq – LN+)
  • Basta Baby (Baby Etchecopar – A24)
  • Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N) - GANADOR
  • La Pinta es lo de Menos (Nacho Goano – Canal de la Ciudad)

Columnista Económico

  • Alfredo Zaiat (IP)
  • Rosalía Constantino (Duro de Domar – C5N) - GANADORA
  • Sofía Diamante (LN+)

Periodístico

  • A Dos Voces (Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano – TN)
  • Argenzuela (Jorge Rial – C5N) - GANADOR
  • ¿La Ves? (Jonatan Viale – TN)
  • Minuto 1 (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)

Labor Periodística Femenina

  • Luciana Geuna (Verdad Consecuencia – TN)
  • Marina Calabró (+Info a la Tarde – LN+)
  • Melina Fleiderman (Último Momento – Crónica HD)
  • Rosario Ayerdi (Estamos Jugados – C5N) – GANADOR

Servicio Informativo

  • A24
  • C5N - GANADOR
  • Crónica TV
  • TN

Columnista Político

  • Danien Bilotta (LN+)
  • Iván Schargrodsky (C5N) - GANADOR
  • Santiago Cuneo (GPS – A24)

Producción Integral

  • A24
  • Canal de la Ciudad
  • C5N - GANADOR
  • TN

Productor general

  • Exequiel Darío Sanitz (TN)
  • Facundo Pedrini (Crónica TV)
  • Nicolás Bocache (C5N) - GANADOR
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El ciclo de TN ganó el premio a mejor programa culinario.

Historias ricas 4 ganó como mejor programa Culinario en los premios Martin Fierro de Cable

play

Gustavo Sylvestre se llevó el Premio Martín Fierro de Oro de Cable 2025

play

El Martín Fierro de Cable 2025 a la mejor producción integral fue para C5N

play

C5N ganó el Martín Fierro de Cable a mejor servicio informativo: "Somos una escuela de periodismo"

play

C5N ganó el Martín Fierro de Cable 2025 al servicio informativo

play

Iván Schargrodsky ganó como mejor columnista político recordó a Marcelo Zlotogwiazda

últimas noticias

C5N se llevó 10 estatuillas.

C5N, el canal más ganador de los Martín Fierro de cable 2025

Hace 5 minutos
El PRO publicó un comunicado en X. 

Tras el escándalo por el evento antivacunas en el Congreso, el PRO aclaró su "compromiso histórico con las campañas de vacunación"

Hace 10 minutos
play
La película sigue la vida de Jimmy Ludd, un hombre que atraviesa una profunda crisis personal.

Sueños de trenes, la película basada en una novela que está en las tendencias de Netflix: de qué se trata

Hace 27 minutos
Además del momento en que se aplica, el tipo de sal puede marcar la diferencia. Los expertos recomiendan usar sal gruesa o en escamas, ya que su disolución es más lenta y favorece la creación de la salmuera natural en la superficie del corte.

Cuál es el truco para salar cada tipo de carne y que salga más jugoso el asado

Hace 34 minutos
play

Sin Lorena Villaverde, juraron en el Senado los 23 legisladores electos

Hace 40 minutos