C5N, el canal más ganador de los Martín Fierro de cable 2025

La gala distinguió a sus mejores figuras y el canal emisor fue el más reconocido con 10 premios. Gustavo Sylvestre se llevó el de oro.

La televisión de cable se reunió para llevar adelante los Premios Martín Fierro que corresponden a las emisiones del 2024. Lizy Tagliani y Juan Di Natale fueron la dupla conductora y presentaron más de 35 categorías, de las cuales C5N se impuso en 10.

En la ceremonia de apertura, Luis Ventura , presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) y encargada de la organización de los premios, contó que por primera vez en la historia de los galardones más importantes de la televisión argentina la estatuilla final tendrá un baño de oro genuino.

Uno de los más ganadores fue Gustavo Sylvestre, conductor de Minuto Uno que recibió el premio a mejor labor periodística masculina y lo celebró efusivamente. Pero, también ganó el de oro.

Desde el Golden Center en Parque Norte, en la Cuidad de Buenos Aires, tuvo, de principio a fin, un discurso sentido y profundo. "La verdad que estoy emocionado. Ver al Papa Francisco recién fue fuerte. Gracias APTRA" , fueron las primeras palabras del conductor al recibir el premio. "Hay que seguir reivindicando este premio, que es el único que celebra a todos los laburantes de la televisión y de la radio" , dijo en respuesta a los cuestionamientos que tuvieron los Martin Fierro.

Otra de ellas fue Rosalía Costantino como columnista económica con Duro de Domar : "Quiero dedicarle este premio a la gente porque con sus historias podemos reconstruir la realidad de muchos y, por eso, por sus voces que escuchamos día a día, podemos conocer que muchos la están pasando mal", dijo Constantino al recibir su primera estatuilla. "Ojalá pronto podamos contar historias mucho más gratificantes", agregó.

La colo Ro Redes sociales

Por otro lado, La Colo, Rosalía Costantino, le dedicó el premio a "la universidad pública, porque soy una formada profesionalmente de la universidad pública". Entre sus agradecimientos, destacó a "Nicolás Bocache, que en 2018 confió en mi. Este premio también es para vos".

En tal sentido, el director de medios de Grupo Indalo, Nicolás Bocache, ganó el Martín Fierro de Cable 2025 a la producción general y, tras recibir la estatuilla, agradeció "a todos los trabajadores de C5N, que en los peores momentos pusieron el cuerpo para mantener el canal firme".

Bocache Redes sociales

"Es una noche especial para C5N. Pienso que son tiempos difíciles para el periodismo a nivel global. Por eso, más allá de cómo pensamos, más allá de nuestra mirada de país, más allá de nuestra agenda periodística, también es un tiempo para estar unidos para defender esto que tenemos acá, que es maravilloso, el amor por la televisión, por la industria, por el periodismo", señaló Bocache desde el escenario.

Todos los ganadores

Martín Fierro de Cable de Oro 2025

Gustavo Sylvestre

Labor Periodística Masculina

Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)

Eduardo Feinmann (El Noticiero – LN+)

Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N) - GANADOR

Nelson Castro (El Corresponsal – TN)

Interés General Diario

+Verdad (Esteban Trebucq – LN+)

Basta Baby (Baby Etchecopar – A24)

Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N) - GANADOR

La Pinta es lo de Menos (Nacho Goano – Canal de la Ciudad)

Columnista Económico

Alfredo Zaiat (IP)

Rosalía Constantino (Duro de Domar – C5N) - GANADORA

Sofía Diamante (LN+)

Periodístico

A Dos Voces (Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano – TN)

Argenzuela (Jorge Rial – C5N) - GANADOR

¿La Ves? (Jonatan Viale – TN)

Minuto 1 (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)

Labor Periodística Femenina

Luciana Geuna (Verdad Consecuencia – TN)

Marina Calabró (+Info a la Tarde – LN+)

Melina Fleiderman (Último Momento – Crónica HD)

Rosario Ayerdi (Estamos Jugados – C5N) – GANADOR

Servicio Informativo

A24

C5N - GANADOR

Crónica TV

TN

Columnista Político

Danien Bilotta (LN+)

Iván Schargrodsky (C5N) - GANADOR

Santiago Cuneo (GPS – A24)

Producción Integral

A24

Canal de la Ciudad

C5N - GANADOR

TN

Productor general