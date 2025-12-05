Lali Espósito estrenó su documental en Netflix y ya es número 1 de Argentina

La producción de la plataforma internacional hace un recorrido por los últimos tres años de la carrera de la artista hasta su consagración en el emblemático estadio de Vélez.

Lali estrenó su documental en Netflix y se posicionó como lo más visto en Argentina.

La cantante Lali Espósito estrenó su documental en Netflix , Lali: la que le gana al tiempo, sobre su vida profesional y con la aparición de parte de su familia y quienes la acompañaron en su carrera con la música hace más de 20 años.

La producción de la plataforma internacional es un resumen de sus últimos 3 años de carrera , donde están sus recientes trabajos discográficos, archivos inéditos de la artista, hasta su consagración con sus recitales en Vélez.

La obra audiovisual está disponible desde el jueves 4 de diciembre, día del lanzamiento oficial, y tiene una duración de 1 hora y 14 minutos. Los usuarios necesitan una suscripción activa al servicio para acceder al contenido.

"Crecí muy acostumbrada a lo público. Llega un momento en el que ese personaje público te termina encerrando en una cosa que te creés que sos eso y nada más ”, se escucha decir a Lali en el tráiler promocional.

En el guión cuentan los inicios de la carrera de la actriz junto a la productora Cris Morena y los éxitos de Floricienta y Casi Ángeles, mientras la parte central trata sobre los dos últimos discos de la estrella pop Lali y No atiendas cuando el demonio llama.

"ESTOY GRITANDO porque ya está disponible LALI: La que le gana al tiempo", comentó la intérprete de Disciplina, Fanático y Payaso, en su cuenta oficial de Instagram a horas del estreno.

El documental de Lali Espósito es N°1 en Netflix Argentina

Lali Espósito estrenó el documental de su carrera en los últimos años en Netflix este jueves 4 de diciembre, y pasadas las primeras horas de su lanzamiento se posicionó en el puesto número 1 en Argentina.

La producción que dura 1 hora y 14 minutos muestra el camino de la artista hacia uno de los hitos más grandes de su carrera, como fue convertirse en la primera mujer argentina en agotar las entradas del Estadio Vélez.