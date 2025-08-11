La Justicia realizó la reconstrucción del disparo contra el fotógrafo Pablo Grillo

La Justicia llevó adelante la reconstrucción del disparo que efectuó el gendarme Héctor Jesús Guerrero contra el fotógrafo Pablo Grillo en la marcha de jubilados del pasado 12 de marzo. El pedido lo realizó la jueza María Servini y el operativo estuvo a cargo de la División de Balística de la Policía de la Ciudad, a través del cual se busca determinar detalles sobre el proyectil que impactó en la cabeza del trabajador de prensa de 35 años y que lo mantuvo internado durante 83 días.
Entre otras cosas, el peritaje analizó la trayectoria de la granada de gas lacrimógeno, su velocidad y la posición en la que se encontraba Guerrero del tiro. El gendarme tiene prohibida la salida del país y fue citado a indagatoria el próximo 2 de septiembre a las 10.
“El tema es ver por qué el efectivo que disparó lo hizo en línea recta y qué orden recibió”, contó Fabián Grillo, padre de Pablo, a La Mañana, en C5N. “Me parece a mí que está bien, esto es protocolar, se lo exige la causa a la jueza, pero yo creo que ya no hay nada para probar, ya está todo probado”, aclaró.
A su vez, Grillo pidió “que se aceleren los tiempos” para que “haya responsables”: “Hablamos de una represión, de un abuso de autoridad de la fuerza de seguridad”.