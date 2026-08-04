Se incendió un bote en el Canal de la Mancha que transportaba más de 150 inmigrantes Una embarcación de goma se prendió fuego cuando intentaba salir de Francia rumbo a Inglaterra. Todos los ocupantes tuvieron que saltar al agua y fueron rescatados por buques franceses e ingleses. Hasta el momento, no se reportaron víctimas fatales. Por Agregar C5N en









El bote se incendió con destino Inglaterra.

Un feroz incendio se desató dentro de un bote en el Canal de la Mancha que transportaba más de 150 inmigrantes desde Francia a Inglaterra. Medios internacionales informaron que todos los ocupantes lograron saltar al agua y fueron rescatados por buques franceses e ingleses. Hasta el momento, no se reportaron víctimas fatales.

Desde la Prefectura Francesa informaron que "la pequeña embarcación de goma se incendió en la frontera entre aguas francesas y británicas, lo que obligó a sus ocupantes a saltar al agua el martes por la mañana". Además informaron que las llamas se iniciaron en le motor del bote entre Canal de la Mancha y el Mar del Norte.

Mientras que el Comando de Seguridad de Fronteras de Reino Unido expresó mediante un portavoz que este siniestro "evidencia los peligros terribles de cruzar el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones", y añadieron "continuamos trabajando sin descanso con nuestros socios franceses y en el extranjero para impedir estos viajes peligrosos".