25 de marzo de 2026 Inicio
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Explosiones en un depósito de garrafas sacuden Mariano Acosta: al menos dos heridos e incendios en casas linderas

El hecho ocurrió en Mariano Acosta durante la madrugada y obligó a un amplio operativo de emergencia. El municipio pidió no acercarse por la caída de esquirlas.

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Explosiones en un depósito de garrafas sacudieron Merlo: pánico vecinal y un incendio de gran magnitud

Una serie de fuertes explosiones seguidas de un incendio de grandes proporciones alteró la calma de la madrugada de este miércoles en la localidad de Mariano Acosta, en el partido bonaerense de Merlo. El foco se desató alrededor de las 6 en un depósito donde se almacenaban garrafas de gas licuado, ubicado sobre la avenida Constituyentes al 1400.

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El estruendo de las detonaciones no solo despertó a los vecinos, sino que también generó escenas de temor en toda la zona: los estallidos se percibieron a varios kilómetros de distancia, mientras una densa columna de humo comenzaba a elevarse sobre el lugar. Incluso pasadas las 8 de la mañana, continuaban escuchándose explosiones, lo que daba cuenta de la peligrosidad del incendio.

Dotaciones de bomberos y equipos de emergencia trabajaron intensamente para controlar las llamas en un predio rodeado de viviendas. Algunas casas linderas fueron afectadas por el fuego. En ese contexto, el municipio recomendó a los vecinos no acercarse al área afectada debido a la caída de esquirlas.

No se notificaron víctimas fatales pero se reportaron tres heridos, trabajadores del deposito, que son atendidos en un hospital local. Las causas que originaron el incendio aún no fueron determinadas.

"El fuego está controlado, se está haciendo enfriamiento y remoción. Los tres heridos están siendo atendidos en un nosocomio local, eran trabajadores del depósito", informó Sergio Ravelli, comandante de Bomberos de Merlo y director de Defensa Civil, cerca de las 9.30 de la mañana.

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