26 de marzo de 2026 Inicio
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Explosión en Mariano Acosta: qué se sabe de la salud del adolescente que debió ser operado por una herida en la cabeza

Thiago Vera sufrió un hematoma subdural producto del golpe de un objeto que volaba a gran velocidad. La madre confirmó que el joven "sigue mal", mientras que la tía subrayó que "hay que esperar el día a día".

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Thiago Vera tiene 18 años y fue afectado por una garrafa en la explosión en Mariano Acosta

La explosión en Mariano Acosta dejó preocupados a todos los vecinos por la salud de Thiago Vera, un joven que fue alcanzado por una garrafa que lo impactó en la cabeza y fue operado. Horas más tarde, la familia contó cómo pasó las primeras horas post cirugía: “Está delicado, pero estable”.

El jubilado deberá abonar la suma de $4.000.000 en un único pago a la querellante.
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El joven de 18 años, que sufrió un hematoma subdural en la cabeza producto del impacto de una garrafa que salió despedida durante el estallido, se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Municipal Eva Perón.

“El cirujano dijo que la operación salió bien, pero él todavía está mal, complicado. Perdió mucha sangre y la transfusión que le hicieron la está recibiendo bien, y su cuerpo está aceptando los medicamentos. Hay que esperar el día a día y rezar. Está delicado, pero estable. Le sacaron una esquirla”, aseguró Claudia en diálogo con C5N.

La mujer describió a Thiago como un chico “muy bueno” y que “lo quiere todo el mundo”. “El depósito era clandestino, mi papá había hecho una denuncia hacía cuatro años, pero nunca le dieron bolilla”, reveló.

Por su parte, post operación la madre del joven, Rosa, habló en la puerta del Hospital Eva Perón de Merlo, y explicó que “fue a cirugía porque está muy comprometido, el traumatismo de cráneo fue muy grave; aparte de las quemaduras que tuvo, se le hundió el hueso de la cabeza, tienen que descomprimir porque tiene coágulos”.

“Explotó una planta clandestina que había hace muchos años. Estábamos en la galería de mi casa para salir con mi marido y mi sobrino, de pronto veo que una de las garrafas entró a mi domicilio e impactó a Thiago”, denunció.

Explosión en Mariano Acosta: se conoció cómo inició el incendio en el depósito de garrafas

Una serie de fuertes explosiones seguidas de un incendio de grandes proporciones se produjo este miércoles en la localidad de Mariano Acosta, en el partido bonaerense de Merlo. El foco se desató alrededor de las 6 en un depósito donde se almacenaban garrafas de gas licuado.

El hecho se produjo en un depósito ubicado sobre la Avenida Constituyentes al 1400, donde dotaciones de bomberos y equipos de emergencia trabajaron intensamente para controlar las llamas en un predio rodeado de viviendas. Un empleado que sufrió heridas expuso en diálogo con la prensa que el incendio se desató cuando con sus compañeros conectaron una pava eléctrica cerca de uno de los tanques que tenía una pérdida.

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