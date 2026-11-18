A qué hora se podrá jugar el GTA 6 según el país donde estás El videojuego se lanzará este jueves 19 después de más de una década. No será un lanzamiento global en simultáneo, por lo que en algunos países podrá jugarse antes que en otros. Por Agregar C5N en









Grand Theft Auto VI batió el récord de reservas en PlayStation Store y Microsoft Store.

Este jueves 19 de noviembre se estrenará el GTA 6 en la PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con horarios de lanzamiento que variarán según la región configurada en la tienda digital de cada consola. ¿A qué hora se podrá jugar según el país donde estás?

De acuerdo a lo que indicó Rockstar Games el desbloqueo será a las 00 de la hora local, por lo que el acceso a Vice City no ocurrirá al mismo tiempo en todo el mundo. De esta manera, los primeros que podrán empezar a disfrutar del Grand Theft Auto VI serán los que vivan en Nueva Zelanda y Australia, por lo que este 18 de noviembre las 8 (hora argentina) varios ya están mostrando los primeros gráficos y las novedades más esperadas.

En el otro extremo están México y Centroamérica, que tendrán su ventana a las 3 de la madrugada del jueves. Entre la primera y la última ventana confirmada hay 19 horas de diferencia. Los jugadores argentinos quedan en el medio de la tabla: arrancan 16 horas después que los neozelandeses y tres horas antes que los mexicanos.

La precarga digital comenzó el 10 de noviembre. En PS5 se habilitó desde la medianoche local de cada región y en Xbox Series X|S desde las 0 y se advirtió que el juego requerirá hasta 212 GB de espacio libre en la unidad SSD, una cifra que puede extender la espera si la instalación comienza justo cuando se habilite.

El lanzamiento del año llegará a las tiendas el próximo 19 de noviembre. Cuándo sale el GTA en Argentina y en el resto de los países de Latinoamérica y España Argentina: jueves 19 de noviembre a las 00

jueves 19 de noviembre a las 00 México:­ jueves 19 de noviembre a las 00

jueves 19 de noviembre a las 00 Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica): jueves 19 de noviembre a las 00

(Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica): jueves 19 de noviembre a las 00 Perú: jueves 19 de noviembre a las 00

jueves 19 de noviembre a las 00 Colombia: jueves 19 de noviembre a las 00

jueves 19 de noviembre a las 00 Ecuador: jueves 19 de noviembre a las 00

jueves 19 de noviembre a las 00 Venezuela: jueves 19 de noviembre a las 00

jueves 19 de noviembre a las 00 Bolivia: jueves 19 de noviembre a las 00

jueves 19 de noviembre a las 00 Chile: jueves 19 de noviembre a las 00

jueves 19 de noviembre a las 00 Uruguay: jueves 19 de noviembre a las 00

jueves 19 de noviembre a las 00 Paraguay: jueves 19 de noviembre a las 00

jueves 19 de noviembre a las 00 Estados Unidos (hora del Este , en ciudades como Miami y Nueva York): jueves 19 de noviembre a las 00

, en ciudades como Miami y Nueva York): jueves 19 de noviembre a las 00 Estados Unidos (hora Central, como Chicago y Houston): miércoles 18 de noviembre a las 23

como Chicago y Houston): miércoles 18 de noviembre a las 23 Estados Unidos (hora de la Montaña, como Denver): miércoles 18 de noviembre a las 22

como Denver): miércoles 18 de noviembre a las 22 Estados Unidos (hora del Pacífico , como Los Ángeles): miércoles 18 de noviembre a las 21

, como Los Ángeles): miércoles 18 de noviembre a las 21 España: jueves 19 de noviembre a las 00 Por qué el GTA 6 tardó 13 años en ser lanzado Rockstar Games explicó que tardó 13 años en relanzar el Grand Theft Auto VI debida a una enorme ambición del proyecto y en el perfeccionismo del estudio. Según un reportaje de The Guardian, luego de una visita a las oficinas de Rockstar North en Edimburgo, la compañía reconoce que podría haber lanzado algo parecido a un "GTA 5.5" mucho antes, pero eligió volcar todos sus recursos en una experiencia que fuera mucho más allá.

Durante una demostración, Rob Nelson, uno de los principales responsables creativos, mostró el nivel de detalle que pudieron alcanzar en estos años. En una simple gasolinera, Jason puede comer y tomar con animaciones específicas mientras camina con un donut en una mano y un paquete de seis cervezas en la otra. El líquido de las botellas se mueve de forma realista, las estanterías tienen revistas ilustradas que se pueden agarrar y leer, y hasta la ropa de los peatones se diseñó de manera individual. Ese grado de minuciosidad supera lo visto en Red Dead Redemption 2, de 2018, y exige una enorme inversión de tiempo, dinero y recursos. El contraste con el pasado es llamativo. En la época de PS2, la compañía lanzó GTA III, Vice City y San Andreas en apenas tres años, usando una misma base tecnológica para ofrecer nuevas ciudades, historias y personajes.