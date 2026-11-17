Roberto salió despedido tras el estallido, que le produjo el desprendimiento del cuero cabelludo, cortes en un ojo y la incrustación de astillas de madera en el pecho y a la altura del hígado.

La explosión fatal en Lanús del pasado viernes mantiene conmocionada a la zona, con varias familias que no pueden regresar a sus casas. Roberto , uno de los damnificados, habló con C5N tras recibir el alta médica luego de permanecer internado en grave estado, y contó su dramática experiencia. "Volé por el aire" , relató, después de perder su casa.

En diálogo con Mañanas Argentinas, el hombre denunció presunta negligencia por parte de los operarios que trabajaban en el lugar minutos antes del estallido , agradeció la ayuda de los vecinos que le salvaron la vida y pidió asistencia habitacional para poder empezar de nuevo.

Según reconstruyó, el episodio ocurrió mientras conversaba en la vereda con Alejandro, un trabajador de una pollería cercana, frente al lugar donde personal de una empresa tercerizada y de Metrogas intentaban controlar una pérdida. "Estaba hablando tranquilamente y mirando cómo personal de Metrogas se reía e intentaba arreglar la pérdida. Y eso causó la explosión" , afirmó.

El impacto lo lanzó varios metros. "Viví algo que nunca voy a volver a vivir. Volé por el aire. Soy un hombre que pesa 130 kilos y me levantó como si fuese de papel" , describió Roberto, quien cayó contra el escalón de un bazar cercano. Como consecuencia del golpe y la onda expansiva, sufrió el desprendimiento del cuero cabelludo (lo que le significó más de 45 puntos de sutura en la cabeza), cortes en un ojo y la incrustación de astillas de madera en el pecho y a la altura del hígado .

Roberto aseguró que antes del estallido se observaba claramente la salida del gas y cuestionó la actitud de quienes intervinieron en la reparación. " Trabajaron con mucho relajo, si vale la palabra, como sobrando la gravedad" , sostuvo, y señaló que "se veía la estela del gas" en la puerta de su domicilio.

De acuerdo con su testimonio, los primeros trabajadores pertenecían a una firma tercerizada y aguardaban la llegada de la distribuidora. Cuando arribaron tres empleados de Metrogas con medidores, uno de ellos habría minimizado el riesgo. "Se paró en la baranda protectora de donde estaba saliendo esa estela de gas, canchereando y oliendo el gas como si estuviese drogándose, diciendo: 'Mirá, no pasa nada'", relató.

Confiado en esa evaluación, Roberto subió dos veces a su vivienda a buscar sus llaves y sus zapatillas, ya que había salido descalzo. Minutos después, mientras hablaba por teléfono con su esposa para avisarle que en veinte minutos solucionarían el problema, se produjo el estallido.

La asistencia de los vecinos y la atención médica

A pesar de la violencia de la explosión, Roberto nunca perdió el conocimiento y destacó el rápido auxilio de los comerciantes y residentes de la cuadra. "Alguien de ahí del bazar sacó un trapo de los que venden ellos y me lo colocó en la cabeza, me acomodó porque se me había desprendido, me ató, me hizo como una suerte de turbante y dijo: 'No te toques, no te toques'", recordó. Luego, entre los empleados del bazar, una vecina del edificio y un trabajador de una fiambrería lo trasladaron hasta la intersección de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Beltrán, donde aguardaba la ambulancia.

"No sé cómo nos vamos a levantar": el desgarrador testimonio de una empleada tras la explosión en Lanús@amoreyra



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También resaltó el trato recibido en el Hospital Evita, donde fue operado y asistido. "Todos los doctores fueron impresionantes, con vocación", expresó, y contó que el cirujano a cargo le explicó la gravedad de las lesiones internas que evitó por pocos centímetros: "Me dice: 'Roberto, zafaste porque pegaron en la costilla, si no te podrían haber perforado el corazón o el pulmón'".

"Mi casa no existe más": la pérdida total y el pedido de ayuda

Al salir del hospital, Roberto se encontró sin hogar ni pertenencias. "No está mi casa. No existe más", lamentó al referirse al incendio que consumió su vivienda y afectó también a las propiedades linderas. Actualmente se aloja de manera provisoria en la casa de su suegra, donde su cuñada le cedió una habitación.

El sobreviviente explicó que perdió su ropa y las dos computadoras con las que trabajaba, lo que le impide retomar su actividad laboral mientras se recupera de las heridas. Por ese motivo, aclaró que por el momento no puede recibir donaciones de muebles o electrodomésticos al no contar con un espacio propio, y señaló que su esposa mantiene reuniones con el intendente de la Municipalidad de Lanús para gestionar el alquiler de una vivienda en la zona, dado que deben permanecer cerca para asistir a su suegra por motivos de salud.

Roberto agradeció al personal médico del Hospital Evita, al Jardín de Infantes Pinocho, que le envió alimentos, y a los vecinos que lo socorrieron. Para quienes deseen colaborar económicamente mientras resuelve su situación habitacional, difundió su alias bancario: sapa.cuis.boyas.mp. "Me quitaron todo: lo material, el ánimo, las ganas... pero voy a salir adelante, no me cabe ninguna duda", concluyó.