La décima edición del evento se realizará este miércoles 18 de noviembre desde las 19. Habrá promociones en helado artesanal, espectáculos itinerantes y el lanzamiento de un nuevo sabor que combina maní, dulce de leche, chocolate y cristales de sal.

Habrá promociones en helado artesanal, espectáculos itinerantes y el lanzamiento de un nuevo sabor que combina maní, dulce de leche, chocolate y cristales de sal.

La décima edición de La Noche de las Heladerías se celebrará este miércoles 18 de noviembre en más de 500 establecimientos de todo el país , con promociones especiales y actividades para los fanáticos del helado artesanal. La propuesta comenzará a las 19 y se extenderá hasta el cierre de cada comercio adherido.

La iniciativa forma parte de la 42° Semana del Auténtico Helado Artesanal, organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA). Durante la jornada, los locales participantes ofrecerán una promoción de 2x1 en la compra de potes de un cuarto de kilo.

La celebración también incluirá espectáculos con artistas itinerantes que recorrerán distintas heladerías y acciones solidarias a beneficio de la Fundación Natalí Dafne Flexer, Casa Garrahan, el comedor Los Piletones y la Casa del Teatro.

Quienes quieran conocer cuáles son los comercios adheridos podrán consultar el mapa con las ubicaciones por barrio y provincia en el sitio oficial www.lanochedelasheladerias.com.ar.

Bajo el lema "El sabor de lo nuestro" , esta edición busca destacar la identidad del helado artesanal argentino y la variedad de materias primas y productos regionales que forman parte de su elaboración.

Maní Split, el nuevo sabor de la Noche de las Heladerías

Uno de los principales atractivos de esta edición será la presentación de Maní Split, una nueva creación desarrollada especialmente para la ocasión por AFADHYA.

El gusto tendrá como base una crema elaborada con maní tostado, combinada con vetas de dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal. La propuesta apunta a reunir distintos sabores y texturas en una misma preparación, con el maní como ingrediente principal.

"Esta vez queremos poner el foco en algo que nos identifica y nos distingue: el sabor de lo nuestro", señaló Maximiliano Maccarrone, presidente de AFADHYA.

El dirigente también destacó la importancia de los productos argentinos y el trabajo de los maestros heladeros, y sostuvo que la Semana del Helado Artesanal y la décima edición de La Noche de las Heladerías permiten mostrar la historia y las características de una tradición gastronómica nacional.