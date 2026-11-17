El pugilista fue noqueado en el décimo asalto y lo trasladaron al hospital de urgencia. Si bien había tenido una leve mejoría, una infección complicó su estado de salud.

El mundo del boxeo por la muerte del irlandés Lee Reeves , quien falleció luego de haber estado durante tres meses en coma inducido por sufrir una lesión cerebral durante una pelea de peso superligero ante Gary Cully en el 3Arena de Dublín.

La noticia fue confirmada por Queensberry Promotions, la empresa que representaba al deportista, generando conmoción en el ambiente del boxeo internacional. “Esta es una noticia desgarradora. Lee era un joven excelente y un orgullo para este deporte. Lo echaremos mucho de menos, y mis pensamientos y oraciones están con su familia y todos los que lo amaron ”, indicaron.

En el décimo y último asalto, el púgil de 31 años fue noqueado y terminó tendido sobre el ring. Rápidamente fue atendido en el ring y retirado en camilla. Una vez trasladado de urgencia al hospital, lo operaron y los médicos lo indujeron a un coma para estabilizarlo. En octubre fue trasladado al University Hospital Limerick para estar cerca de su familia, pero una infección agravó su cuadro y falleció acompañado por sus seres queridos.

“En Queensberry estamos consternados por el fallecimiento de Lee Reeves. Era un boxeador de inmenso talento, además de un verdadero ejemplo a seguir y una inspiración para su comunidad ”, agregó la empresa que lo representaba en el comunicado.

Reeves, nacido en febrero de 2005 en la localidad irlandesa de Limerick, debutó como profesional en 2018 y construyó un sólido récord de 16 triunfos en 18 combates, con 11 victorias por nocaut.

Además de su carrera arriba de un cuadrilátero, estuvo en el Ejército irlandés y alcanzó gran popularidad televisiva tras participar en el reality Survivor, emitido por la cadena BBC en 2023. En su ciudad natal se convirtió en un activo embajador de la prevención del suicidio, una causa que abrazó tras perder a su madre.

La desgarradora despedida del rival de Lee Reeves

A través de una publicación en su cuenta personal de Instagram, Gary Cully, rival que le ganó a Lee Reeves por nocaut se expresó y despidió a su rival fallecido tras permanecer tres meses en como inducido.

Acompañado por fotos de ambos arriba del ring luchando, entrenando y hasta el intercambio de mensajes con la buena onda entre ellos, escribió un conmovedor mensaje: “Compartimos el ring en agosto, pero hemos estado volviendo por años. Todavía recuerdo los días en el estadio cuando veía a Lee en las nacionales el peso por encima de mí y siempre me impresionaba sus peleas y su equipo llamativo”.

“Luke Thomas y yo solíamos plagarle para escupirnos un MC cuando nos quedábamos en casa Dublín en el campamento de entrenamiento y siempre serían fuego. Qué personaje y un caballero. Nunca ha sido nada de amor entre nosotros, campeón, realmente no puedo creer que esté escribiendo esto, pero DEP hermano”, concluyó.