Eugenia Rolón, pareja Iñaki Gutiérrez, manejaba borracha y chocó: tenía 1,89 de alcohol en sangre La militante libertaria y pareja de Iñaki Gutiérrez, impactó contra un poste de luz. Le secuestraron el auto y su novio la fue a retirar a la comisaría.







La militante e influencer de La Libertad Avanza (LLA) María Eugenia Rolón, pareja de Iñaki Gutiérrez, protagonizó este jueves un accidente de tránsito en la ciudad balnearia de Mar de Ajó, donde chocó el auto que conducía contra un poste de luz y dio positivo en un control de alcoholemia.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió poco antes de las 10, cuando personal del Operativo Sol detectó que la joven, de 23 años, realizaba maniobras imprudentes. Minutos después, el vehículo impactó contra un poste del alumbrado público.

Rolón fue sometida a un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante esa situación, los agentes procedieron al secuestro del Honda Fit que conducía.

Tras la incautación del vehículo, Iñaki Gutiérrez, responsable de la cuenta de TikTok del presidente Javier Milei y pareja de la joven, se presentó en la comisaría para retirarla.