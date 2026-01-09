9 de enero de 2026 Inicio
Luna Nueva en Capricornio de enero: cómo impacta en todos los signos del zodíaco

Es tiempo de comprometerse con lo que realmente importa y construir paso a paso el futuro que queremos.

Por
La Luna Nueva en Capricornio del 18 de enero marca uno de los momentos más importantes del mes

  • La Luna Nueva en Capricornio marca un inicio ligado a decisiones maduras, realistas y sostenibles
  • Es una lunación ideal para sembrar objetivos a largo plazo y compromisos concretos
  • Se da en conjunción a Mercurio y Marte en Capricornio, activando pensamiento estratégico y acción enfocada
  • La mente se vuelve más clara, práctica y orientada a resultados

La Luna Nueva en Capricornio del 18 de enero marca uno de los momentos más importantes del mes y del inicio del año. Esta lunación inaugura un ciclo enfocado en orden, responsabilidad, metas a largo plazo y construcción sólida. ¿Cómo impacta en todos los signos del zodíaco?

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.
Horóscopo de hoy, viernes 9 de enero de 2026

Capricornio nos invita a pensar con madurez qué queremos lograr en 2026 y qué pasos concretos estamos dispuestos a dar para sostenerlo en el tiempo. Con un fuerte stellium en este signo regido por Saturno, esta Luna Nueva no habla de deseos abstractos, sino de decisiones reales, compromiso y constancia. Es una energía ideal para sembrar intenciones relacionadas con el trabajo, la vocación, los proyectos personales y la estructura de vida.

El novilunio no promete resultados inmediatos, pero sí procesos duraderos. Todo lo que se inicie ahora, con responsabilidad y coherencia, puede transformarse en un pilar sólido a lo largo del año.

luna nueva

Cómo impacta la Luna Nueva en cada signo

Aries

Es momento de redefinir objetivos profesionales y asumir un rol más protagónico. Esta Luna Nueva te pide compromiso, estrategia y paciencia. Lo que inicies ahora puede consolidar tu rumbo a largo plazo.

Tauro

Se abre un ciclo de expansión mental y planificación futura. Es ideal para proyectar estudios, viajes o nuevos horizontes personales. La clave estará en animarte a crecer sin perder estabilidad.

Géminis

La lunación activa temas de acuerdos, recursos compartidos y vínculos profundos. Es tiempo de ordenar compromisos y tomar decisiones que te den mayor seguridad emocional y material.

Cáncer

La Luna Nueva se da frente a tu signo y pone el foco en las relaciones. Nuevos acuerdos, definiciones importantes o comienzos vinculares pueden marcar este ciclo. Equilibrar lo que das y lo que recibís será fundamental.

Leo

El foco se posa en la rutina, el trabajo cotidiano y la organización del tiempo. Es un excelente momento para ordenar hábitos, prioridades y responsabilidades que te permitan sostener tus objetivos.

Virgo

Un nuevo ciclo creativo y afectivo se activa. La Luna Nueva te invita a comprometerte con aquello que amás, ya sea un proyecto, una relación o una expresión personal que merezca más estructura.

Libra

La energía se concentra en el hogar y las bases emocionales. Puede ser un buen momento para redefinir dinámicas familiares, mudanzas o decisiones que te brinden mayor estabilidad interna.

Escorpio

Se abre una etapa de decisiones importantes en la comunicación, los estudios y los acuerdos. Esta Luna Nueva favorece conversaciones clave y planes que necesitan claridad y constancia.

Sagitario

El foco está en el orden material y los valores personales. Es tiempo de reorganizar finanzas, priorizar gastos y construir mayor seguridad a largo plazo.

Capricornio

Esta Luna Nueva ocurre en tu signo y marca un verdadero reinicio personal. Es el momento ideal para plantar semillas que definan tu año: proyectos, decisiones y compromisos que reflejen quién sos hoy.

Acuario

Se inicia un ciclo más introspectivo. La Luna Nueva te invita a cerrar etapas, escuchar tu mundo interno y prepararte para un nuevo comienzo que llegará con más fuerza en los próximos meses.

Piscis

La lunación activa el área social y los proyectos colectivos. Nuevas alianzas, objetivos compartidos o sueños a futuro comienzan a tomar forma concreta.

