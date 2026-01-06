6 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Choque fatal en Entre Ríos: cuatro muertos y un herido tras volcar e incendiarse u auto

Las cuatro víctimas fatales eran oriundas de General Roca, viajaban en un Volkswagen Suran que se despido e impactó contra el guardarraíl en la ruta Nacional 14 a la altura de la localidad de Chajarí.

Por
Las cuatro víctimas fatales murieron calcinadas. 

Las cuatro víctimas fatales murieron calcinadas. 

https://chajarialdia.com.ar/

Cuatro personas fallecieron en un accidente fatal en Entre Ríos, a la altura de la localidad de Chajarí, en la Ruta Nacional N°. Las víctimas fatales tienen edades entre los 17 a 44 años, mientras que solamente una adolescente de 17 años, que viajaba en el mismo vehículo, resultó gravemente herida.

Ante la Policía, Gaetani aseguró que su ex se violentó por celos y le revisó el celular.
Te puede interesar:

Se filtraron las declaraciones de Romina Gaetani en la denuncia por violencia de género

Las víctimas fatales fueron reconocidas como David Techeira, de 30 años; Nora del Carmen Techeira, 44; Omaira Ruth Martínez, 17; y Gabriela Liz Martínez, 20. Mientras que una adolescente de 17 años, salvó su vida, pero se encuentra en grave estado internada en el hospital San Martín de Paraná, con asistencia respiratoria.

Choque Entre Ríos 6-1-26 (1)

Por el fuerte impacto, el vehículo en el que circulaban, un Volkswagen Suran, se prendió fuego en el acto, lo que generó el despliegue de un gran operativo de Bomberos Voluntarios de la zona.

Según informó el medio local Chajarí Al Día, "el vehículo que circulaba de sur a norte, habría impactado contra la alcantarilla, lo que provocó que se desplace hacia el otro lado y se incendiara contra el guardarrail".

También informaron que el parte médico de la única sobreviviente, Astrid Raquel Martínez, de 17 años, permanece en estado reservado, en terapia intensiva y asistencia respiratoria.

Noticias relacionadas

A través de la aucupuntura la paciente creyó que se solucionaría su dolor de rodilla

Tenía artritis, optó por la acupuntura pero un efecto secundario cambió todo: qué descubrieron los médicos

Cuál es el origen de la tradición de los Reyes Magos.

Día de Reyes: qué es y por qué se conmemora el 6 de enero

La historia de Richard Ramírez, el asesino que marcó la historia estadounidense

Era conocido como el acechador nocturno, fue culpable de más de 15 asesinatos y se casó en prisión con una fanática: quien es

Nestlé hizo un retiro voluntario y preventivo de varios lotesde fórmulas lácteas en polvo

Retiraron del mercado una leche de fórmula para bebés por contener una peligrosa bacteria

Autoridades señalaron que aún se desconocen cómo se originó el incendio en el geriátrico

Tragedia en un geriátrico de Olavarría: dos fallecidos y 37 heridos en un incendio

play

Balearon a un policía retirado en un intento de robo en Tres de Febrero: hay un detenido

Rating Cero

Telefe venció a El Trece en el debut de Benjamín Vicuña.

Guerra por el rating: la estrategia de Telefe para eclipsar el debut de Benjamín Vicuña en El Trece

Marvel confirmó el regreso de los X-Men a la saga.
play

¡Bomba! Marvel reveló un nuevo teaser de Avengers Doomsday: se confirma el regreso de los X-Men

El catálogo de Netflix se renueva constantemente, pero pocas veces una incorporación genera tanto revuelo emocional inmediato como esta. Se trata de Yo antes de ti, un drama romántico que, tras su exitoso paso por los cines en 2016.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Yo antes de ti, el drama romántico que te dejará con lágrimas hasta el final

Morena Beltrán y Lucas Blondel están en pareja desde 2023.

La amorosa frase de Morena Beltrán tras comprometerse con Lucas Blondel

La película polaca que conquista corazones en Netflix. 
play

Está en Netflix, es una película romántica y emociona a todos de principio a fin

Si los rumores se confirman, el equipo podría integrarse definitivamente en la línea temporal principal, compartiendo escenario con Vengadores y mutantes en un universo “reiniciado”.

Marvel apuesta a Los 4 fantásticos 2 y ya tiene una pieza fundamental: de quien se trata

últimas noticias

Lionel Messi habló de su comparación con Maradona y arrojó una llamativa reflexión

Lionel Messi habló de su comparación con Maradona y arrojó una llamativa reflexión

Hace 20 minutos
Dolya ofrece sabores frutales y clásicos que no fallan. 

La heladería artesanal cerca de Buenos Aires para probar en el verano 2026: sorprende el limón con lavanda

Hace 36 minutos
Telefe venció a El Trece en el debut de Benjamín Vicuña.

Guerra por el rating: la estrategia de Telefe para eclipsar el debut de Benjamín Vicuña en El Trece

Hace 38 minutos
Cristina Kirchner se recupera de una operación de apendicitis.

Cristina agradeció el apoyo de la militancia, tras la operación de apendicitis: "Me hicieron llegar su cariño"

Hace 42 minutos
play
Marvel confirmó el regreso de los X-Men a la saga.

¡Bomba! Marvel reveló un nuevo teaser de Avengers Doomsday: se confirma el regreso de los X-Men

Hace 45 minutos