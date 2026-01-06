Choque fatal en Entre Ríos: cuatro muertos y un herido tras volcar e incendiarse u auto Las cuatro víctimas fatales eran oriundas de General Roca, viajaban en un Volkswagen Suran que se despido e impactó contra el guardarraíl en la ruta Nacional 14 a la altura de la localidad de Chajarí. Por + Seguir en







Las cuatro víctimas fatales murieron calcinadas. https://chajarialdia.com.ar/

Cuatro personas fallecieron en un accidente fatal en Entre Ríos, a la altura de la localidad de Chajarí, en la Ruta Nacional N°. Las víctimas fatales tienen edades entre los 17 a 44 años, mientras que solamente una adolescente de 17 años, que viajaba en el mismo vehículo, resultó gravemente herida.

Las víctimas fatales fueron reconocidas como David Techeira, de 30 años; Nora del Carmen Techeira, 44; Omaira Ruth Martínez, 17; y Gabriela Liz Martínez, 20. Mientras que una adolescente de 17 años, salvó su vida, pero se encuentra en grave estado internada en el hospital San Martín de Paraná, con asistencia respiratoria.

Choque Entre Ríos 6-1-26 (1) https://chajarialdia.com.ar/ Por el fuerte impacto, el vehículo en el que circulaban, un Volkswagen Suran, se prendió fuego en el acto, lo que generó el despliegue de un gran operativo de Bomberos Voluntarios de la zona.

Según informó el medio local Chajarí Al Día, "el vehículo que circulaba de sur a norte, habría impactado contra la alcantarilla, lo que provocó que se desplace hacia el otro lado y se incendiara contra el guardarrail".