Impactante accidente en Parque Avellaneda: un auto terminó incrustado en una pizzería El hecho ocurrió en la pizzería La Reina de Floresta en la intersección de las avenidas Juan Bautista Alberdi y Olivera. La conductora fue hospitalizada. Por + Seguir en







Un auto terminó incrustado en una pizzería de Parque Avellaneda. Redes sociales

Un auto impactó contra un micro escolar y se incrustó en la emblemática pizzería La Reina de Floresta ubicada en Parque Avellaneda. El hecho causó la sorpresa de los clientes que se encontraban por la tarde sentados esperando que llegue su pedido.

Todo ocurrió el martes a las 18 cuando un Chevrolet Corsa negro chocó contra un micro y, producto del impacto, perdió el control y terminó incrustado de culata en el frente del local, según indicaron fuentes de la Policía.

En el vehículo viajaban dos mujeres y un hombre, todos mayores de edad, mientras que el transporte escolar circulaba sin pasajeros al momento del accidente.

La conductora del vehículo fue inmovilizada por el personal del SAME que trabajó en el lugar con dos móviles y tuvo que ser trasladada al Hospital Santojanni con diagnóstico de politraumatismo.

En la pizzería había personas sentadas, pero ninguna se encontraba en el interior, sufrió lesiones. Pero el local terminó con los vidrios estallados y tuvo que intervenir la Policía de la Ciudad y personal de Bomberos.