Estuvo perdida durante dos días y se quitó la vida por las burlas recibidas en redes Florencia del Valle Sosa apareció en estado de shock tras un intenso operativo de búsqueda en el sur tucumano y en localidades vecinas. Después de ser encontrada con vida, fue expuesta a una ola de comentarios crueles en redes sociales que la llevaron a tomar una decisión trágica.







Florencia del Valle Sosa salió de su casa el 12 de febrero y fue hallada dos días después en estado de shock tras un intenso operativo de búsqueda en el sur tucumano y en localidades vecinas. Después de ser encontrada con vida, fue expuesta a una ola de comentarios crueles en redes sociales que la llevaron a tomar una decisión trágica: se quitó la vida, lo que generó un intenso debate en la comunidad sobre el bullying y la condena social.

La mujer de 30 años había salido de su casa para realizar unos trámites bancarios y hacer unas compras en una verdulería en la ciudad de Aguilares, provincia de Tucumán. Su marido al ver que pasaban las horas y ella no regresaba, decidió salir a buscarla y al encontrar la moto de su mujer abandonada, junto a las bolsas de compras en la vera de la Ruta Provincial 331, se dirigió a radicar la denuncia en la Comisaría de Aguilares Sur, lo que activó un operativo para dar con su paradero.

Luego de dos días de intensa búsqueda, dieron con el paradero de Florencia en el paraje Santa Rosa, en Nueva Trinidad, al costado de la Ruta Provincial 332. La mujer se encontraba en estado de shock y con un principio de hipotermia, embarrada y con la ropa mojada. Tras conocerse la noticia de su aparición, las redes sociales se inundaron de mensajes maliciosos donde se burlaban de ella y sugerían que habría engañado a su marido.

La condena social Los mensajes de odio contra Florencia del Valle Sosa poblaron las redes sociales tras conocerse su aparición con vida. “¿Qué pasó, se fue de parranda y se suspendieron los corsos?“, fue uno de los tantos comentarios que se publicaron. ”Fue a buscar el regalito del 14 adelantado“, y “anduvo con el pata de lana”, escribieron otras personas en redes sociales.

En las últimas horas se conoció la triste noticia de que la mujer decidió quitarse la vida debido a la exposición pública de su caso, la condena social recibida y la ola de violencia ejercida a través de internet. El dramático hecho generó una profunda conmoción en la ciudad de Aguilares y se instaló la discusión sobre la condena social, tanto como las opiniones y comentarios maliciosos que circulan en redes sociales.

En esa línea, una joven de la misma localidad publicó un mensaje que pronto tomó repercusión y se viralizó bajo una consigna que invita a reflexionar: “La condena social también mata”. En pocas horas, la publicación superó el millar de compartidos y desató un intenso debate en toda la provincia. “Hoy una mujer decidió no vivir más. Y no fue solo por lo que vivió, sino por todo lo que tuvo que leer”, dice el texto, que busca interpelar a quienes opinan sin conocer las circunstancias y advierte sobre el peso que pueden tener las palabras en las personas, sobre todo aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. “Señalar, humillar, burlarse, opinar sin saber, también es violencia. Y la violencia deja marcas que no siempre se ven”, concluyó.