IR A
IR A

Este drama histórico sobre un famoso hecho bélico está sorprendiendo a todos y es tendencia en Netflix: cómo se llama

La película integra el contexto de manera orgánica en la narrativa, con una ambientación cuidada y actuaciones que refuerzan el peso dramático de los hechos.

El éxito demuestra

El éxito demuestra, una vez más, que las producciones basadas en hechos reales siguen generando un fuerte interés cuando están narradas con rigor, sensibilidad y profundidad histórica.

Este drama histórico sobre un famoso hecho bélico está sorprendiendo a todos y es tendencia en Netflix: la película inspirada en un hecho real habla de un drama histórico que reconstruye uno de los episodios menos difundidos de la Segunda Guerra Mundial.

‘El agente nocturno’ era una de las grandes apuestas de Netflix para este mes de febrero y parece que le ha ido muy bien. Tanto es así, que la tercera temporada de esta apasionante serie thriller de conspiraciones políticas y atentados terroristas ha logrado posicionarse como número 1.
Te puede interesar:

De qué se trata El agente nocturno, la serie de Netflix que tiene nueva temporada y es lo más visto del momento

La producción, dirigida por el nominado al Oscar Lior Geller, se convirtió en el fenómeno del momento a pocos días de su llegada al catálogo y ya figura entre los contenidos más vistos de la plataforma.

Con una duración de 1 hora y 49 minutos, la propuesta combina suspenso, rigurosidad histórica y una narración intensa que mantiene la tensión de principio a fin. Más que una historia de escape pone el foco en el valor del testimonio y en la importancia de relatar la verdad en contextos de horror. La reconstrucción histórica es minuciosa y evita el sensacionalismo, apostando por una mirada sobria y respetuosa.

El mundo temblará

Sinopsis de El mundo temblará, la producción basada en una historia real que es furor en Netflix

Ambientada en 1942, la trama se centra en la primera fuga exitosa del campo de exterminio de Chelmno, en la Polonia ocupada por la Alemania nazi. Dos prisioneros judíos, Micha Podchlebnik y Solomon Weiner, logran escapar no solo para sobrevivir, sino para contar al mundo lo que estaba ocurriendo dentro del campo.

La película sigue su huida a través de bosques helados y terrenos hostiles, mientras son perseguidos por fuerzas alemanas. Cada escena transmite la urgencia de una misión que va más allá de la supervivencia: dar testimonio de un plan sistemático de exterminio que aún no había sido plenamente revelado a la comunidad internacional.

Tráiler de El mundo temblará

Embed - The world will tremble (El Mundo Temblará) | Trailer Español Latino Subtitulado 2K (QUAD HD) #drama

El adelanto oficial muestra la tensión de la fuga y la atmósfera opresiva del campo, anticipando un relato cargado de emoción, peligro y determinación.

Reparto de El mundo temblará

  • Oliver Jackson-Cohen
  • Jeremy Neumark Jones
  • Charlie MacGechan
  • Anton Lesser
  • Michael Epp
  • David Kross
  • Michael Fox
  • Danny Scheinman
  • Oliver Moller
  • Tim Bergmann
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

“La China siempre me habló muy bien de los papás de los chicos”, reveló Adabel Guerrero
play

Adabel Guerrero contó la opinión de La China Suárez sobre los padres de sus hijos: "Siempre me habló muy..."

El ritmo vertiginoso y la carga emocional anticipan una historia intensa donde cada decisión tiene consecuencias.
play

Pasado, presente y mucha acción: esta es la película que sorprende a todos en Netflix y está siendo lo más visto

El efecto del estreno se sintió de inmediato: en pocos días escaló hasta ubicarse entre lo más visto a nivel global.
play

Esta serie a pura acción y suspenso estrenó su nueva temporada en Netflix y es lo más visto en todo el mundo: cómo se llama

Convertida en una de las propuestas más vistas de Netflix, la cinta resalta por su mirada cálida y divertida sobre las aspiraciones familiares.
play

Esta comedia familiar mezclada con viaje es de lo más visto en Netflix: cómo se llama

Los documentales de Netflix que te muestran el detrás de cámaras de reallitys reconocidos
play

Qué cuenta La cruda realidad: Dentro de America's Next Top Model, el documental de Netflix que está dando que hablar

Ahora, llegó un estreno reciente estadounidense de 2026, se trata de El tour universitario con Joe, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata El tour universitario con Joe, la comedia familiar que es ideal para ver el fin de semana

últimas noticias

Florencia fue encontrada  tras un amplio despliegue encabezado por la Comisaría de Aguilares. Luego, se quitó la vida. 

Estuvo perdida durante dos días y se quitó la vida por las burlas recibidas en redes

Hace 29 minutos
Los agresores estrellaron un vehículo contra el ingreso del penal y abrieron fuego contra las instalaciones.

Continúa el caos en México: 23 presos escaparon de un penal en Puerto Vallarta

Hace 42 minutos
play

Daniela Ballester, tras sufrir un ACV hemorrágico: "Estoy poniéndome bien para volver lo más rápido posible"

Hace 58 minutos
El Gobierno volvió a reunir a su mesa política.

El Gobierno reunió a su mesa política con el foco en las sesiones del Senado por la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil

Hace 1 hora
play
Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand habló sobre los salarios y lamentó: "A la gente no le alcanza la plata para vivir"

Hace 1 hora