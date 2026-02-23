IR A
IR A

De los miedos al alivio: La Tora Villar contó cómo cambió su vida tras tomar una decisión clave con su cuerpo

La ex Gran Hermano se sometió a una reducción mamaria y compartió su experiencia con sus seguidores y los alentó a informarse y buscar profesionales de confianza. “Ya no me duele la espalda”, reveló.

La influencer eligió priorizar su salud y se sometió a una reducción de mamas.

La influencer eligió priorizar su salud y se sometió a una reducción de mamas.

Lucila La Tora Villar se sometió a una reducción mamaria con el objetivo de priorizar su salud y compartió su experiencia con todos sus seguidores. A través de sus redes sociales, la influencer relató los miedos, prejuicios y beneficios de la intervención y alentó a la comunidad a a informarse y buscar profesionales de confianza. “Ya no me duele la espalda”, reveló.

Daniela Ballester se recupera sin ninguna secuela.
Te puede interesar:

La conductora de C5N Daniela Ballester tuvo un ACV hemorrágico: "La vida me dio una segunda oportunidad"

La ex Gran Hermano decidió compartir con su comunidad una de las decisiones más influyentes de los últimos años: se sometió a una cirugía de reducción mamaria con el objetivo de priorizar su salud física. Lucila contó distendida y con humor cómo fue su experiencia, tanto al antes y el después y cómo se transformó su vida tras la intervención. “Me operé las lolas. Me hice una reducción mamaria y vengo acá a derribar un par de mitos”, empezó relatando en su video.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por TORA (@luvillarr)

La Tora recordó cómo era convivir con un busto muy grande, llegando a usar talle 120. Contó que solía aprovechar su cuerpo para esconder objetos, llamar la atención en salidas nocturnas o simplemente divertirse. “Yo las usaba para todo: para levantar, para pasar en el boliche… porque tenía dos cosas gigantes”, confesó en un relato muy sincero sobre su experiencia.

Más allá de los beneficios y de los toques de humor, la realidad para su cuerpo era otra. Lucila tenía dolores de espalda, incomodidad y una mala postura por estar “encorvada y sentir que tenía las "mamas caídas”. “Yo podía hacer como una bufanda de mamas, me la podía hacer tranquilamente. Tenía frío, una para cada lado”, bromeó para luego profundizar en el impacto que la imagen corporal tenía sobre su autoestima.

Siempre me crié con la mirada de ‘ay, qué grandota’. Eso me perturbaba. Siempre me decían ‘sos más chiquita de lo que parecés en la tele’, ‘qué flaquita que sos’. Grandota, esa palabra me perturbaba”, reveló. Aunque temía “quedar más grandota” tras la cirugía, el deseo de sentirse cómoda y saludable fue más fuerte. “Fui a una consulta con la doctora y terminé operándome”, relató.

Luego, desmintió varios mitos que se crean sobre la reducción mamaria: “Dicen que es la operación más dolorosa, que después vuelven a crecer… hay muchas cosas que no son ciertas”. Lucila explicó que le extrajeron entre kilo y medio y tres kilos de tejido, y que el resultado la dejó feliz: Me quedaron divinas, yo las amo. Para mí fue lo mejor que hice. No tengo implantes, todo esto es mío”.

La tora

Por último, la influencer también confesó que gracias a la operación, hoy no usa corpiño y no sufre más los dolores de espalda que la acompañaban desde que empezó a desarrollar las mamas. “Me sacaron todo lo que me hacía doler de espalda. La operación no es tan dolorosa si te dan los calmantes correspondientes. Yo soy feliz con estos pechos”, afirmó.

“Me parece copado contarlo de este lado, porque: sí, pasó esto, pero caí en manos de una buena profesional. Espero que les haya servido”. Su relato sincero y empático, logró gran impacto en las mujeres de su comunidad que por miedo o prejuicios no se animan a dar ese paso y transitan una situación similar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

empieza gran hermano, generacion dorada: filtraron nombres de los posibles concursantes

Empieza Gran Hermano, Generación Dorada: filtraron nombres de los posibles concursantes

Marcos Ginocchio en Gran Hermano 2022.

Julieta Poggio, el modelaje y su título de abogado: la vida de Marcos Ginocchio tras ganar Gran Hermano 2022

El nuevo look de La Tana tras su paso por la TV.

Es otra persona: la impresionante transformación de La Tana, ex Gran Hermano

Lanzelotta dejó la música en stand by y se puso una empresa familiar.

"Soy un busca": un exparticipante de Gran Hermano sorprendió con su nuevo emprendimiento

Este Gran Hermano busca atraer con perfiles de figuras conocidas y nuevos mediáticos.

Revelaron cuánto cobrarán los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada

La modelo y actriz, de 45 años, relató su padecimiento.

Silvina Scheffler contó el grave problema de salud que casi la mata: "Pedí que recen por mí"

últimas noticias

Florencia fue encontrada  tras un amplio despliegue encabezado por la Comisaría de Aguilares. Luego, se quitó la vida. 

Estuvo perdida durante dos días y se quitó la vida por las burlas recibidas en redes

Hace 26 minutos
Los agresores estrellaron un vehículo contra el ingreso del penal y abrieron fuego contra las instalaciones.

Continúa el caos en México: 23 presos escaparon de un penal en Puerto Vallarta

Hace 39 minutos
play

Daniela Ballester, tras sufrir un ACV hemorrágico: "Estoy poniéndome bien para volver lo más rápido posible"

Hace 55 minutos
El Gobierno volvió a reunir a su mesa política.

El Gobierno reunió a su mesa política con el foco en las sesiones del Senado por la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil

Hace 1 hora
play
Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand habló sobre los salarios y lamentó: "A la gente no le alcanza la plata para vivir"

Hace 1 hora