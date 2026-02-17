Reunión de calvos: cómo es el insólito desafío de Pitbull para entrar al Récord Guinness El rapero busca reunir a la mayor cantidad de seguidores en forma simultánea durante su show en el Hyde Park, pero todos deben tener una característica particular. + Seguir en







El concierto busca ser recordado por ser todo un desafío visual. Redes sociales

El cantante Pitbull, más conocido como "Mr. Worldwide", hizo una insólita convocatoria: quiere batir el Récord Guinness de la mayor concentración de personas usando calvas postizas al mismo tiempo.

La iniciativa, prevista para el 10 de julio próximo, nació de una propuestas de los propios fans, autodenominados los Bald-E's; fue aumentando hasta recibir el apoyo del locutor de la BBC, Greg James, y finalmente tuvo la aprobación del propio rapero de origen cubano.

"Prepárense para todos los Bald-E's que la van a romper. Cada vez que te pones esa calva, sabes que vas a vivir uno de los mejores momentos de tu vida", declaró Pitbull.

Entre las reglas para tener una calva perfecta, según la organización del festival BST Hyde Park, se deben cumplir ciertas normas: todos las participantes tienen que lucir las calvas al mismo tiempo y que la calva postiza esté perfectamente asegurada "durante al menos un minuto".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pitbull (@pitbull) Además, esto sucederá en un momento específico del concierto, que se convertirá en una postal gigante con la fisonomía del productor musical Armando Christian Pérez.