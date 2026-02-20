Remate urgente: una famosa vende todos sus muebles por WhatsApp En medio de un conflicto judicial por su separación, la actriz liquidó todas sus pertenencias en redes sociales para pagar una deuda millonaria. + Seguir en







La famosa se separó del músico en medio de denuncias de violencia de género. Redes sociales

La actriz María Fernanda Callejón puso a la venta todos sus muebles por WhatsApp y fue subiendo las fotos a través de sus estados en la red social de mensajería, lo que preocupó a sus amigos y colegas.

La panelista tiene que deshacerse de todo el mobiliario de su casa de zona norte de la Provincia de Buenos Aires, que estaba hipotecada: al separarse su exmarido, Ricardo Diotto, él dejó de pagar su parte de la cuota, y ahora el banco remató el inmueble.

En el programa A la tarde, en América, mostraron la modalidad que eligió la famosa para la venta de sus pertenencias a través de sus historias de WhatsApp y de Mejores Amigos en Instagram. "La casa fue vendida. Todo esto está judicializado", remarcó la panelista Débora D'Amato.

Las historias de WhatsApp que mostraron en el ciclo de América Redes sociales La deuda llega a 100 millones de pesos por un crédito UVA solicitado por la actriz y el músico, cuando todavía estaban en pareja, para comprar el hogar donde vivían con su hija Giovanna. Tras la separación, no llegaron a un acuerdo para el pago de las cuotas y los intereses se volvieron impagables.