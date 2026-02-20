Remate urgente: una famosa vende todos sus muebles por WhatsApp

La actriz María Fernanda Callejón puso a la venta todos sus muebles por WhatsApp y fue subiendo las fotos a través de sus estados en la red social de mensajería, lo que preocupó a sus amigos y colegas.
En medio de un conflicto judicial por su separación, la actriz liquidó todas sus pertenencias en redes sociales para pagar una deuda millonaria.
La panelista tiene que deshacerse de todo el mobiliario de su casa de zona norte de la Provincia de Buenos Aires, que estaba hipotecada: al separarse su exmarido, Ricardo Diotto, él dejó de pagar su parte de la cuota, y ahora el banco remató el inmueble.
En el programa A la tarde, en América, mostraron la modalidad que eligió la famosa para la venta de sus pertenencias a través de sus historias de WhatsApp y de Mejores Amigos en Instagram. "La casa fue vendida. Todo esto está judicializado", remarcó la panelista Débora D'Amato.
La deuda llega a 100 millones de pesos por un crédito UVA solicitado por la actriz y el músico, cuando todavía estaban en pareja, para comprar el hogar donde vivían con su hija Giovanna. Tras la separación, no llegaron a un acuerdo para el pago de las cuotas y los intereses se volvieron impagables.
María Fernanda Callejón y Ricky Diotto se separaron en 2022 tras 11 años de relación, en medio de un escandaloso divorcio con denuncias de ella por violencia psicológica y de género. La actriz habló del desgaste de la pareja, junto a la filtración de chats de infidelidad de él. Las situaciones de violencia física fueron determinantes para la famosa y su hija, Giovanna, de 10 años.